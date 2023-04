„Zadbaj o swoją przyszłość”! Uczelnie, szkoły i pracodawcy na targach w Brodnicy [zdjęcia]

2023-04-13, 18:52 Agata Raczek/Redakcja

Swoją ofertę zaprezentowały uczelnie wyższe, szkoły policealne czy służby mundurowe/fot. Agata Raczek

Okazją do rozmów o wyborze ścieżki zawodowej były Targi Edukacji i Pracy, które w czwartek (13 kwietnia) odbyły się w Brodnicy). Swoją ofertę zaprezentowały uczelnie wyższe, szkoły policealne czy służby mundurowe.

– Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych z Brodnicy i powiatu brodnickiego, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wszystkich innych zainteresowanych odnalezieniem nowej ścieżki kariery zawodowej – mówiła Małgorzata Taranowicz, wojewódzki komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu. – Ochotnicze Hufce Pracy organizują takie targi od 2010 roku. Celem takich targów jest zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz ofertami pracy lokalnych pracodawców – podkreśliła.



– [Wydarzenie jest] Bardzo ważne z punktu widzenia wyboru przyszłego kształcenia albo też pracy – ponieważ jest możliwość porozmawiania, wypytania, sprawdzenia. Prezentują się tutaj uczelnie z aż pięciu województw – to jest okazja do dobrego wyboru – dodał Stanisław Kossakowski, wicestarosta brodnicki.



– Szukamy kierunków uniwersytetów, ofert, sprawdzamy, co nas zainteresuje – mówiły uczestniczki targów.



Jedną z prezentujących się placówek było Centrum Edukacji Dorosłych w Brodnicy. – Chcemy zachęcić do wyboru kierunków medycznych, przede wszystkim kierunku „opiekun medyczny” – mówiła Anna Bieńkowska z CED-u. Uwagę miał przyciągnąć fantom. – Na tym fantomie chcemy przede wszystkim pokazać stopę cukrzycową – jak ona wygląda, bo nie każdy jest tego świadomy. Niektórzy myślą, że fantom „otłukł” paluszek – a to jest stopa cukrzycowa, bardzo poważna choroba – tłumaczyła.



Targi Edukacji i Pracy odbyły się w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.



Więcej w relacji Agaty Raczek.

