Remont mostu we Włocławku dopiero w przyszłym roku! Zwiększy się zakres prac

2023-04-13, 18:01 Agnieszka Marszał/Redakcja

Z wyliczeń ratusza wynika, że remont mostu będzie kosztować ok. 20 mln złotych/fot. MichalPL, Wikipedia

Wyniki ekspertyz i koszty – to powody przesunięcia terminu remontu mostu we Włocławku. Badania wykazały, że wymaga on przeprowadzenia poważniejszych prac, niż zakładano. – A to oznaczałoby wydłużenie remontu i duże uciążliwości dla mieszkańców Zawiśla, gdzie już trwa przebudowa ul. Lipnowskiej. Argumentem za przesunięciem inwestycji w czasie były też pieniądze – tłumaczył na konferencji prasowej Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta.

– Duży wpływ na tę decyzję miały też ograniczone środki finansowe naszego miasta i szalejące ceny przede wszystkim na rynku wykonawczym. Kolejne inwestycje wymagają zwiększenia nakładów. Na dłużej takiej inwestycji po prostu nasz budżet by nie wytrzymał. Tym bardziej, że wiemy, że reprofilacji wymaga płyta konstrukcyjna mostu, co wiąże się też z koniecznością tworzenia i budowy nowej hydroizolacji i budowy całej konstrukcji jezdni. Czekamy na wyniki kolejnej ekspertyzy, związanej z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mostu stalowego – mówił.



Z wyliczeń ratusza wynika, że remont mostu będzie kosztować ok. 20 mln złotych. Rozpocznie się z początkiem przyszłego roku i potrwa od 8 do 10 miesięcy. Prace będą odbywały się pod ruchem.



Aktualnie na Zawiślu trwa przebudowa ul. Lipnowskiej. Przebudowa jak dotąd odbywa się szybciej, niż wskazywał harmonogram. Od jutra Lipnowska będzie zamknięta już od ul. Chełmickiej.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.