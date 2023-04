83. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Mieszkańcy regionu uczcili pamięć Ofiar [relacje]

2023-04-13, 16:26 Monika Kaczyńska/Marcin Glapiak/Marcin Doliński/Marek Ledwosiński/Redakcja

W 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz w 80. rocznicę jej ujawnienia w całym województwie odbyły się uroczystości ku czci Poległych. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, środowisk patriotycznych, uczniowie.

W Toruniu ku czci ofiar i ich rodzin posadzono cztery dęby. Będą rosły na symbolicznym miejscu dawnego pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej, na skwerze przy Muzeum Etnograficznym. – Dęby są symbolem długowieczności, siły. [Sadzimy je] po to, abyśmy pamiętali o miejscach katyńskich – mówiła Barbara Sękowska-Reinke, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu.



We Włocławku miejskie uroczystości odbyły się pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na placu Wolności. – 83. rocznica męczeństwa Katynia: my to czcimy i honorujemy, ponieważ to jest zawsze aktualne. My żyjemy historią, uczymy, przekazujemy to wszystko, co zapamiętaliśmy, co przeżyliśmy i czego nas nauczyła historia – mówił członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Andrzej Ossowski. Pod włocławskim pomnikiem Żołnierza Polskiego odbył się Apel Poległych.



Uroczystość w Inowrocławiu rozpoczęła Msza święta kościele garnizonowym. Dalsza część rocznicowych obchodów miała miejsce na dziedzińcu przykościelnym, przy Dąbie Pamięci Katyńskiej i głazie upamiętniającym Katyńczyków. W Grudziądzu hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej złożono przy poświęconym im pomniku.



– Wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD, działając z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, dokonali zbrodni ludobójstwa na blisko 22 tys. obywateli II Rzeczpospolitej. Polacy przetrzymywani wcześniej w obozach jenieckich na terenie ZSRR, a także licznych więzieniach na Ukrainie i Białorusi, zostali zamordowani przez strzał w tył głowy. Ich ciała pogrzebano w masowych mogiłach – przypomniano podczas uroczystości w Toruniu. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest corocznie 13 kwietnia, w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.



