Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Sępólna Krajeńskiego

Grupa Wsparcia Humanitarnego PCK w Bydgoszczy ma już sprzęt niezbędny do swoich działań. Z magazynu centralnego Polskiego Czerwonego Krzyża do bydgoskiej… Czytaj dalej »

– W Sępólnie udało się nam już przebudować ulice, którymi obecnie przebiega wojewódzka trasa łącząca między innymi Nakło nad Notecią z Tucholą oraz spinająca kilka ważnych dróg krajowych – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki. – Trwa również przetarg na budowę ronda na połączeniu ulic Kościuszki, Popiełuszki i Odrodzenia. Jednak naszym głównym celem jest całkowite wyprowadzenie uciążliwego tranzytu z krajeńskiego miasta. Do tego niezbędny jest nowy odcinek drogi wojewódzkiej, który jest już projektowany. Wybór najlepszego wariantu będzie uzależniony między innymi od konsultacji społecznych i sugestii mieszkańców – zaznacza marszałek. Projektanci przygotowali trzy warianty trasy, która pozwolą połączyć miejscowość Grochowiec (wyjazd w kierunku na Nakło) z Siedliskiem, gdzie powstać ma rondo, od którego zacznie się budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 (wschodnia część obwodnicy Sępólna Krajeńskiego). Warianty różnią się przede wszystkim miejscem wpięcia w drogę wojewódzką w Grochowcu. Każdy zakłada budowę wiaduktu nad torami linii kolejowej Sępólno-Nakło. Wariant 1 – wytyczony jeszcze na etapie tworzenia wstępnej dokumentacji przez GDDKIA przebiega przez istniejącą farmę fotowoltaiczną. Wariant 2 – przewiduje ominięcie farmy fotowoltaicznej od strony południowej. Wariant 3 - zakłada ominięcie farmy fotowoltaicznej od strony północnej i dodatkowo skomunikowanie drogą serwisową obszarów, dla których obecnie gmina opracowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje oraz mapki dostępne są TUTAJ . Na udostępnionej mapce można też dokonywać pomiarów odległości. Uwagi i wnioski należy składać do 27 kwietnia w formie pisemnej na adres: pracownia@archidrog.pl, osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz). 27 kwietnia o godzinie 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie projektant zaplanował spotkanie z mieszkańcami, podczas którego podsumuje zebrane uwagi i wnioski.​

