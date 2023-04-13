ЕСКАПАДА у воєводстві, екскурсії регіоном та фестиваль Контакт у Торуні

2023-04-13, 12:21  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Цього року покровителем ESKAPADA є Микола Коперник, який відзначає 550-річчя від дня народження/fot. Wikipedia

Цього року покровителем ESKAPADA є Микола Коперник, який відзначає 550-річчя від дня народження/fot. Wikipedia

Екскурсії регіоном з ЕСКАПАДОЮ та Коперником, у Торуні відбудеться
міжнародний театральний фестиваль.

Відсьогодні стартує реєстрація на четверту подію „ЕСКАПАДА. Пізнай свій регіон з екскурсоводом”. Захід організований органами самоврядування Куявсько-Поморського воєводства, а господарями є понад шістдесят організацій регіону. Організовано екскурсії регіоном з гідами - понад сотня різних подорожей, маршрутів, ралі та теренових ігор. Цьогорічна акція відбудеться найближчими вихідними – 22 та 23 квітня. Тоді ви зможете безкоштовно (або за символічну плату) відвідати найбільші пам'ятки нашого краю. Цього року покровителем ESKAPADA є Микола Коперник, який відзначає 550-річчя від дня народження. Учасників проведуть місцями, що пов’язані із
великим астрономом. Щоб взяти участь у події, слід забронювати екскурсію на сайті заходу www.eskapada-z-przewodnikiem.pl

15 вистав із п’яти країн: Польщі, Італії, Греції, Литви та Румунії увійшли до програми Міжнародного театрального фестивалю Контакт у Торуні, що триватиме з 31 травня по 7 червня. Рената Дерейчик, директор Театру ім Гожиці, поділилася, що ми побачимо багато соціальних проблем і коментарів нашої дійсності. Фестивальні вистави будуть представлені у Театрі ім Гожиці та Йорданках.

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