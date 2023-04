Grupa Wsparcia Humanitarnego PCK w Bydgoszczy już jest wyposażona

2023-04-13, 13:00 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Bydgoska Grupa Pomocy Humanitarnej PCK jest jedną z dziewięciu w Polsce, które właśnie powstały i w większości są na etapie szkoleń/fot. Grupa Wsparcia Humanitarnego PCK Bydgoszcz/Facebook

Grupa Wsparcia Humanitarnego PCK w Bydgoszczy ma już sprzęt niezbędny do swoich działań. Z magazynu centralnego Polskiego Czerwonego Krzyża do bydgoskiej grupy trafił m.in. 9-osobowy bus.

– Namiot pneumatyczny, nagrzewnice, agregaty – wszystko to, co jest potrzebne do wyposażenia punktu polowego, czy zaplecze kuchennego, ale również do wyposażenia takich tymczasowych punktów zakwaterowania – wymienia nabytek grupy PCK Krzysztof Rębacz, zastępca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. Dodaje, że jest to nowy sprzęt. – Zakup był w całości finansowany z dotacji. Ta dotacja obejmowała łącznie 9 grup, które teraz tworzą się w Polsce. Bardzo się cieszymy, gdyż jest to duży zastrzyk, który pomoże profesjonalnie i merytorycznie działać i reagować na ewentualne zagrożenia, czy w jakichś nagłych sytuacjach na terenie naszego województwa – mówi Krzysztof Rębacz.



Bydgoska Grupa Pomocy Humanitarnej PCK jest jedną z dziewięciu w Polsce, które właśnie powstały i w większości są na etapie szkoleń. Ich zadaniem będzie tworzenie miejsc tymczasowego schronienia, przekazywanie pomocy rzeczowej i udzielanie wsparcia psychologicznego ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof czy wypadków komunikacyjnych. Cały czas do działalności w bydgoskiej grupie mogą się zgłaszać: kucharze, logistycy, pracownicy służb mundurowych, psychologowie, terapeuci, animatorzy zajęć z dziećmi, osoby znające języki obce.