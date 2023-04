„Trenuj jak żołnierz” – ruszają zapisy na wojskowe szkolenie. Liczba miejsc ograniczona!

2023-04-13, 11:02 Maciej Wilkowski/Redakcja

Żołnierze-ochotnicy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej podczas szkolenia w Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie/fot. Archiwum

Dwa dni wstępnego przeszkolenia, dwa tygodnie intensywnych ćwiczeń i przysięga – tak w wielkim skrócie wyglądać będzie nowa inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej. Akcja „Trenuj jak żołnierz” odbędzie się w dwóch miejscach na Kujawach i Pomorzu. Na czym polega? Kto może w niej wziąć udział? Co z wynagrodzeniem? Wszystko wyjaśniamy!

– Szkolenie będzie się składało z dwóch etapów: pierwszy zaplanowano na maj – mówi podpułkownik Andrzej Sowa z zamiejscowego ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. – Będzie to dwudniowe szkolenie w dwóch jednostkach wojskowych. Mówimy tu o Centrum Szkolenia i Uzbrojenia w Toruniu i Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie koło Grudziądza. Drugi etap szkolenia trwa już 14 dni, realizowany będzie w tych samych jednostkach wojskowych i zakończony zostanie przysięgą wojskową, oraz przeniesieniem ochotników, którzy odbędą to szkolenie do pasywnej rezerwy – wyjaśnia podpułkownik Andrzej Sowa.



Za udział w dwutygodniowym szkoleniu, jego uczestnicy otrzymają wynagrodzenie – około 130 złotych za dzień.



W jaki sposób mogą zgłaszać się kandydaci? – Główny system naboru to Centralny System Internetowy trenujjakzolnierz.wp.mil.pl, w ten sposób będzie można się zgłaszać, a więc przez Internet. Jednak przede wszystkim można się zgłaszać w każdy dostępny sposób, możliwym kanałami, czyli poprzez maila, telefon, komunikator, jak i osobiście w punkcie rekrutacyjnym, a także poprzez Wojskowe Centra Rekrutacji. Niezbędne informacje zostaną również udostępnione na stronach internetowych poszczególnych jednostek wojskowych – odpowiedział Andrzej Sowa.



Regionalne zajęcia w poszczególnych ośrodkach na terenie kraju rozpoczynają się 6–7 maja, a te w Toruniu zaplanowano na 27–28 maja. Liczba miejsc w tym projekcie jest ograniczona. W naszym regionie powstaną dwie grupy po minimum 50 osób, a maksymalna granica wynosi 100 ochotników.