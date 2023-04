Zbrodnia Katyńska. Strzelno upamiętniło 83. rocznicę tej kaźni [zdjęcia]

– 83 lata temu obłąkany z nienawiści pijany sołdat w szubie z czerwoną gwiazdą wymordował 22 tysiące kwiatu polskiej inteligencji: żołnierzy, policjantów, strażników granicznych – mówił w czasie oficjalnych uroczystości burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński. – Nie wolno nam o tym zapomnieć. Strzelno nie zapomni. – Zbrodnia katyńska dotknęła także mieszkańców tego regionu – byłego powiatu sprzed 1939 roku. Zginęło ponad 65 osób, w tym Wojsko Polskie, funkcjonariusze policji, straży granicznej – przypomina Adam Kowalski, prezes Rodziny Katyńskiej Ziemi Mogileńskiej. Podczas uroczystości wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz złożył wieniec i zapalił znicz w imieniu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Odczytał również list od premiera Mateusza Morawieckiego. „Obchody rocznic Zbrodni Katyńskiej mają dla polskiej pamięci i wrażliwości historycznej znaczenie szczególne. Odbywające się w całym kraju uroczystości – wśród nich organizowane przez Państwa w Mogilnie – są wyrazem hołdu, który składamy ofiarom sowieckiego mordu dokonanego w 1940 roku na blisko 22 tysiącach polskich obywateli wziętych do niewoli przez armię czerwoną lub aresztowanych przez NKWD. Dziś, gdy za naszą wschodnią granicą trwa krwawa wojna, refleksja o źródłach i konsekwencjach zbrodni katyńskiej zyskuje wymiar niezwykle aktualny i symboliczny(…)" – napisał premier. Wojewoda także podkreślił wagę zbrodni, jakich dokonano na rozkaz Stalina, kiedy z rozmysłem zlikwidowano elitę II Rzeczypospolitej. – To krzewienie patriotyzmu i przypominanie o naszych bohaterach, którzy zostali brutalnie zamordowani w Katyniu przez Rosjan. Ta prawda miała być zapomniana, zakopana razem z nimi. Jesteśmy dwa dni po obchodach 13 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Kolejni nasi bohaterowie, na czele z panem prezydentem, pierwszą damą i ważnymi osobami państwa właśnie leciały tam, aby oddać hołd naszym bohaterom i zginęli pod Smoleńskiem. Przedstawiciele władz miasta oraz różnych instytucji złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Więcej w relacji Marcina Glapiaka.

