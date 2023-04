Uczniowie walczą o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej. Olimpiadę organizuje WSG

2023-04-12, 20:30 Redakcja

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski walczą w Bydgoszczy o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Dziś teoria, jutro praktyka. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski walczą w Bydgoszczy o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej. 34 osoby przyjechały na krajowy finał olimpiady, organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

Olimpiada jest organizowana po raz 14. Jak mówi docent Grażyna Sipińska z WSG - w tym roku hasłem przewodnim jest „Turystyka odpowiedzialna" i podaje przykład konkursowego zadania: – Zadanie w recepcji: trzeba czasami obsłużyć niemiłego klienta, albo odwrotnie: bardzo miłego. Drugie zadanie odbywa się w restauracji...



– Przez taką praktykę możemy się rozwijać, i przekonać się, jak to naprawdę wygląda w prawdziwym życiu – mówi jedna z uczennic biorących udział w olimpiadzie.



– Trudny klient w recepcji? To się zdarza. Zawsze trzeba podejść do klienta gościnnością, z uśmiechem na twarzy i starać się przekonać tego gościa, że nie zawsze jest tak, jak on myśli...



Tegoroczna scenka w recepcji oraz obsługa gościa w restauracji zainscenizowana została w Rezydencji Sowa.



W piątek (14 kwietnia) na WSG odbędzie się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Turystycznej. Hasło: turystyka odpowiedzialna. Imprezie patronuje Polskie Radio PiK. Więcej: TUTAJ



