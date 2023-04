Kliknęli w link i wprowadzili swoje dane. Bydgoszczanie stracili ponad 14 tys. zł

2023-04-12, 18:12 Redakcja

Policjanci przestrzegają przed podawaniem danych personalnych lub danych do logowania bez uprzedniego sprawdzenia serwisu, z którego chcemy skorzystać/fot. Pixabay

Policjanci przestrzegają przed podawaniem swoich personaliów w Internecie. W ten sposób oszuści naciągnęli ostatnio kilku bydgoszczan z Wyżyn, Błonia i Śródmieścia.

Bydgoscy policjanci tylko w ostatnich dniach przyjęli kilka zgłoszeń dotyczących oszustw, w których sposób działania sprawców jest podobny. - Pokrzywdzony otrzymuje link, który po kliknięciu przenosi na stronę kontrolowaną przez oszusta. Zwykle ma wprowadzić swoje dane, by zapłacić lub otrzymać zapłatę – tłumaczy sierż. Oskar Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Takimi ofiarami padli bydgoszczanie z Wyżyn, Błonia i Śródmieścia, którzy w ten sposób zostali zmanipulowani i stracili ponad 14 tysięcy złotych.



Policjanci przestrzegają przed podawaniem danych personalnych lub danych do logowania bez uprzedniego sprawdzenia serwisu, z którego chcemy skorzystać. - Sprawcy chcą nas wprowadzić w błąd, wykorzystać do tego specjalne oprogramowanie. Dziś są to ich częste mechanizmy działania. Niejednokrotnie pokrzywdzeni nie podejrzewając złych intencji swoich rozmówców sami je przekazują. Ufając, że po drugiej stronie jest faktycznie: sprzedawca, makler giełdowy, policjant, pracownik poczty czy innej instytucji – informuje sierż. Nowak. - Zawsze weryfikujmy, przesyłane za pomocą komunikatorów, linki do stron internetowych. Mogą wyglądać one identycznie, jak znane nam witryny bankowe czy sklepowe. Upewnijmy się, czy adres nie zawiera dodatkowych liter lub znaków specjalnych. Jeśli kupujemy na portalu korzystajmy z jego systemów płatności oraz wysyłki, a nie dodatkowych linków rozsyłanych przez rzekomych klientów - radzi.



Policjanci zwracają uwagę na fakt, że nie tylko osoby starsze padają ofiarami.