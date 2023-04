Centrum Psychiatrii przy ul. Leśnej w Bydgoszczy już działa. Za leczenie płaci NFZ [zdjęcia, wideo]

2023-04-12, 16:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Nowe Centrum Psychiatrii oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe otwarto w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy otwarto nowe Centrum Psychiatrii wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym. W placówce znajduje się ambulatorium psychiatryczne z gabinetami psychiatryczno-psychologicznymi, psychiatryczna izba przyjęć oraz szpitalne oddziały psychiatryczne, a w centrum badawczym opracowywane będą innowacyjne procedury lecznicze. A to wszystko przy ul. Leśnej 9, w ramach Centrum Medycznego Gizińscy.

– W tym budynku będzie 87 łóżek psychiatrycznych stacjonarnych dla pacjentów dorosłych – mówi dr Włodzisław Giziński. – Cała psychiatria, wszystkie usługi są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tych 87 łóżek, przy ul Kościuszki 16 codziennie leczy się 120 pacjentów na oddziałach dziennych. Codziennie setki, a rocznie tysiące pacjentów korzysta z pomocy w poradniach.



W budynku przy Leśnej mieści się także centrum badawczo-rozwojowe.



– Chcemy skupić się na tak zwanych zaburzeniach lekoopornych, czyli tych, którym standardowe metody leczenia pomagają niewystarczająco – mówi dr Lech Giziński. – Chcemy wdrażając innowacyjne procedury pomóc szczególnie pacjentom ciężko chorującym.



- Brakuje nam takich ośrodków, jak ten – mówi Aleksander Araszkiewicz, konsultant wojewódzki do spraw psychiatrii, bo choć psychiatria w kraju jest na bardzo wysokim poziomie, to dostęp do szybkiej opieki jest ograniczony. – I stąd też to, co się dzisiaj tutaj dzieje, jest krokiem ku poprawie standardów leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi – ocenia profesor Araszkiewicz.



Centrum Medyczne Gizińscy od 35 lat zajmuje się psychiatrą w Bydgoszczy. W nowym szpitalu znajdować się będą: nowoczesne Ambulatorium Psychiatryczne – łącznie 11 gabinetów psychiatryczno-psychologicznych, Psychiatryczna Izba Przyjęć w pełni wydzielona od pozostałej części szpitala, dostosowana do potrzeb pacjentów wymagających nagłej pomocy oraz trzy obszerne oddziały psychiatryczne szpitalne, w których będą hospitalizowani pacjenci w 2- i 3-osobowych salach z łazienkami.



Przy Centrum Psychiatrii będzie funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe. Planowane jest tam opracowanie innowacyjnych procedur leczniczych dotyczących między innymi leczenia depresji lekoopornej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń odżywiania.