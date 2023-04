„Ojczyzna odziedziczyła 300 tysięcy okaleczonych”. Święto Inwalidów Wojennych [wideo, zdjęcia]

Mirosław Mistrzak ze Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej przypomniał, że w XX wieku rany odniosły miliony żołnierzy. - Do skonfliktowanych armii wcielono w latach 1914-1918 około 66 milionów rekrutów, w tym około 2,5 miliona Polaków – wspominał. - Życie straciło ponad 8,5 miliona ludzi, a kilkuletnia rzeź dała 30 milionom żołnierzy kalectwo, w tym siedmiu milionom trwałe. Kontuzjowani żołnierze-inwalidzi polskiego pochodzenia wrócili 11 listopada 1918 roku do wskrzeszonej Rzeczypospolitej. Ojczyzna odziedziczyła około 300 tys. osób trwale okaleczonych. Część z tych żołnierzy znowu walczyła m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej czy II wojnie światowej. - Jesteśmy winni im pamięć. Spoglądając dziś w stronę zmagających się z bezwzględnym najeźdźcą obrońców Ukrainy z dumą możemy stwierdzić, że i my przed laty zdaliśmy nasz dziejowy egzamin, podejmując walkę o niepodległą ojczyznę - dodał zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. - Dlatego tak ważna jest dzisiaj historyczna pamięć, która stanowi wyraz naszej wdzięczności i hołdu złożonego tym, którzy sprawili, że możemy żyć dzisiaj w wolnym kraju. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej jest najstarszą polską organizacją kombatancką. Powstał 104 lata temu.

