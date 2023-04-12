Підсумки вихідних на дорогах, бульвар у Торуні та спортивні заняття для дітей

2023-04-12, 12:00  Redakcja
Куявсько-поморська поліція підвела підсумки довгих вихідних на дорогах / фото. матеріали поліції

Куявсько-поморська поліція підвела підсумки довгих вихідних на дорогах / фото. матеріали поліції

Підсумки поліції щодо ДТП на дорогах, питання філадельфійського бульвару у Торуні та безкоштовні спортивні заняття для дітей від Anwil.

Поліція регіону підвела підсумки довгих вихідних на дорогах... Сталось 7 аварій, постраждало 8 осіб, загиблих немає. За керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння затримано 82 особи. По всій Польщі сталося 173 ДТП, 21 людина загинула. За кермом у нетверезому стані спіймали понад 1200 осіб.

Філадельфійський бульвар обов’язково буде доступним для мешканців – вважають радники "Торуньської Громадянської Коаліції" Маргарета Скерська-Роман та Бартош Шиманський. На початку квітня речниця мера повідомила нам, що бульвар буде доступний лише на ділянці від автомобільного мосту до пристані AZS.

Хімічні заклади Anwil у Влоцлавку запрошують дітей та підлітків на безкоштовні заняття з баскетболу та боксу. Хімічна компанія спільно з Молодіжною баскетбольною асоціацією розпочинають третій випуск Баскетбольної академії ANWIL для дітей від 2 до 17 років. Подати заявку можна на сайті tkm.wloclawek.pl. У свою чергу, в рамках співпраці з WKB Start буде організовано понад 100 занять з боксу та показових виступів у навчальних закладах. Заняття розраховані на дітей до 16 років. Деталі та реєстрація за номерами 661 580 494 та 600 016 872.

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