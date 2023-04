Dwie godziny wyłapywali pijanych kierowców. Kontrolna akcja bydgoskich policjantów

2023-04-12, 10:39 KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Bydgoscy policjanci skontrolowali ponad 700 kierowców tuż po świętach wielkanocnych/Fot: KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Bydgoszczy skontrolowali ponad 700 kierowców. Wszystko w ramach przeprowadzonej akcji „Trzeźwy poranek”. Nadal trafiają się osoby, które łamią przepisy i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

We wtorek od 6:00 do 8:00 policjanci z bydgoskiej „drogówki” i komisariatów przeprowadzili działania „Trzeźwy poranek”. Akcja miała na celu usunięcie z ruchu osób, które poruszają się po ulicach, będąc pod wpływem alkoholu i realnie stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.



Funkcjonariusze na ulicach Bydgoszczy oraz całego powiatu, kontrolowali trzeźwość kierowców, wykorzystując do tego nowoczesne urządzenia Alco-Blow. W trakcie dwugodzinnych działań policjanci sprawdzili łącznie 726 kierujących. Niestety jeden z nich kierował pojazdem po spożyciu alkoholu. Policjanci już zatrzymali mu prawo jazdy, a to tylko początek konsekwencji, jakie poniesie.



Bydgoscy mundurowi w dalszym ciągu apelują do kierowców o rozsądek, aby w żadnym wypadku nie wsiadali za kierownicę po wypiciu alkoholu.