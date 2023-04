Bydgoszczanie chcą bronić imienia św. Jana Pawła II. Spod katedry ruszy Marsz Jedności

- To program, który jest ambitny, ale który jest do zrealizowania - mówili w Toruniu działacze Polski 2050 Szymona Hołowni. Przedstawili trzy postulaty programu… Czytaj dalej »

Platforma Obywatelska to wyższe raty kredytów, euro drożyzna i bezrobocie - mówili na konferencji prasowej we Włocławku politycy Prawa i Sprawiedliwośc… Czytaj dalej »

– Ta inicjatywa wyszła oddolnie. To atak nie tylko na świętego Jana Pawła II, rak naprawdę próbuje się odciąć Polskę od korzeni chrześcijańskich i kultury łacińskiej. Stąd też pragniemy zaprosić wszystkich na marsz – mówił Krystian Frelichowski, przewodniczący bydgoskiego klubu Gazety Polskiej. – Papież Jan Paweł II zawsze był Polakiem, mimo że był w pewnym sensie obywatelem świata. Nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i tak samo my nie zapominajmy o tym, kim był dla nas Jan Paweł II – jak ważnym był człowiekiem – dodał Maciej Różycki ze Stowarzyszenia Solidarni 2010. Marsz rozpocznie się w sobotę o 16:45 pod bydgoską katedrą przy ulicy Jezuickiej i przejdzie do Bazyliki św. Wincentego a Paulo.

