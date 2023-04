„Nowa Generacja” tworzy się we Włocławku i prezentuje ceny produktów spożywczych

2023-04-11, 18:20 Marek Ledwosiński/Redakcja

Jakub Lewandowski podczas konferencji we Włocławku zaznaczył, ile obecnie kosztują artykuły spożywcze/Fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Prawo i Sprawiedliwość nie walczy z inflacją i to ono jest winne drożyzny – tak twierdzą członkowie stowarzyszenia „Nowa Generacja”, którzy zorganizowali we Włocławku konferencję prasową na temat cen żywności. Zaprezentowano koszyk wypełniony podstawowymi produktami spożywczymi.

– PiS równa się drożyzna. Inflacja może spadła o dwa punkty procentowe, ale tak naprawdę oznacza to, że produkty są coraz droższe, ale odrobinę wolniej. Zrobiliśmy małą analizę, aby pokazać posłom PiS–u jak to wszystko wygląda. Jeśli ktoś zarabia około 10–15 tysięcy złotych, może nie wiedzieć, ile kosztują podstawowe produkty. Kilogram pomidorów, które dzisiaj kupowałem, kosztowało nie 12, a już 15 złotych. Schabowy kosztuje nie 19,99. Kupiłem schabowego w plastrach. Kilogram kosztował 40 złotych. Jedynie cebula została na tym aktualnym poziomie – mówił Jakub Lewandowski, lider „Nowa Generacji” we Włocławku.



Konferencja odbyła się pod oknami biura włocławskich parlamentarzystów PiS-u. Jak się okazało, lokal był zamknięty z powodu przerwy świątecznej.



Stowarzyszenie „Nowa Generacja” to w praktyce młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. Struktury ugrupowania – jak deklaruje Jakub Lewandowski – właśnie powstają we Włocławku.