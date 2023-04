Był pijany, miał narkotyki, spowodował kolizję i chciał uciec. Ujęli go spacerowicze

2023-04-11, 15:50 Informacja KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Okazało się, że 30-latek miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie/fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim

W sobotę pijany kierowca punto stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i uderzył w dwa pojazdy jadące z naprzeciwka. 30-latek porzucił auto i uciekł na deptak. Tam ujęli go przechodnie.

Do zdarzenia doszło w sobotę (8 kwietnia) w Ciechocinku. Kierowca jednego z aut zorientował się, że mężczyzna, który doprowadził do zdarzenia, jest pijany, więc wyłączył silnik i zabrał mu kluczyki. – Nie mając możliwości odjechania z miejsca zdarzenia, 30-latek zaczął uciekać i wbiegł na deptak. Spacerujący tam przechodnie nie pozostali obojętni i ujęli mężczyznę, a następnie przekazali przybyłym na miejsce policjantom – relacjonuje asp.

Marta Błachowicz, oficer prasowy KPP w Aleksandrowie Kujawskim.



Okazało się, że miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. - Ponadto w samochodzie policjanci znaleźli marihuanę, ukrytą w dziecięcym foteliku. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi zatrzymali też jego prawo jazdy. Teraz odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków narkotycznych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności – przekazuje policjantka. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.