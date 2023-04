Koniec z rozrzuconymi hulajnogami w mieście? Drogowcy planują utworzenie stref do parkowania

2023-04-11, 15:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoska Straż Miejska nawiązując współpracę z ZDMiKP próbuje walczyć z problemem nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg/Fot: Tatiana Adonis

W Bydgoszczy mają powstać strefy, w których będzie można parkować elektryczne hulajnogi. Trwają rozmowy z operatorami. Drogowcy przypominają użytkownikom hulajnóg, aby pamiętali o przepisach i zasadach prawidłowego korzystania z tych pojazdów.

Jak zaznaczył Arkadiusz Berezyński, rzecznik bydgoskiej Straży Miejskiej. Największy problem dotyczący elektrycznych hulajnóg, to ich parkowanie. Są pozostawione niezgodnie z przepisami, głównie na drodze dla pieszych.



Rok temu bydgoscy strażnicy miejscy wydali prawie 100 decyzji usunięcia źle zaparkowanych hulajnóg, aby rozwiązać problem, służby wraz z drogowcami rozpoczęły współpracę z operatorami, którzy wypożyczają mieszkańcom jednoślady.



– W wyniku tego ustalono pewne zasady działania, które zmniejszyły problemy widoczne na terenie naszego miasta – dodał Arkadiusz Bereszyński.



Choć problemów z hulajnogami jest mniej, to nie wyeliminowano ich całkowicie. Z tego powodu na terenie miasta mogą powstać strefy parkowania dla elektrycznych hulajnóg.



– Strefy zostaną wyznaczone tylko w aplikacji i tylko tam użytkownik będzie mógł pozostawić pojazd. Nie planujemy na razie malowania dodatkowego oznakowania poziomego, ale chcemy, żeby użytkownicy, którzy poruszają się w centrum miasta, parkowali tylko w ściśle określonych strefach. Te zostały zaprezentowane przez operatorów. Teraz je analizujemy – powiedział Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



Te działania mają uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście, oraz poprawić. Bezpieczeństwo. Zgodnie z przepisami hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni. Musi być ustawiona równolegle do krawędzi chodnika, a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra.