Rondo Jagiellonów do przebudowy. Jest koncepcja, za tydzień początek konsultacji [wizualizacje]

Bydgoszcz zaprezentowała projekt koncepcji przebudowy ronda Jagiellonów. Węzeł komunikacyjny ma zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów. Swoje uwagi do projektu będzie można zgłosić od 18 kwietnia, w ramach konsultacji.

– Projektant po wielu analizach i uzgodnieniach rekomenduje między innymi dobudowanie wind do wejść oraz wyznaczenie pasów rowerowych. Dokumentacja zakłada więcej zieleni, a także odnowienie przestrzeni pod rondem – czytamy w Oficjalnym Serwisie Miasta.



Zaproponowano wykonanie ośmiu wind, „po jednej w każdej ćwiartce skrzyżowania oraz na każdy peron tramwajowy, które zapewnią pełny dostęp do przejścia podziemnego osobom z niepełnosprawnościami”. Jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania zostaną skorygowane, a na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.



Mają pojawić się także dodatkowe wyjścia – schody na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania. – Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń, na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa – zapowiada Miasto.



Już istniejące schody i przejście podziemne przejdą remont, a na skrzyżowaniu pojawi się zieleń. – Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu – czytamy na Bydgoszcz.pl.



Opinie będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rondo. W ramach konsultacji odbędzie się również spacer badawczy z udziałem projektanta i pracowników Miasta. Pytania można wysyłać na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl. Planowane jest również spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line.