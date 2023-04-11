Розширення зони платного паркування та інноваційний медцентр Gizińscy

2023-04-11, 12:03 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Сьогодні дорожня служба розпочинає роботи зі зміни розмітки на кількох десятках вулицях Бидгощі. Це пов'язано з розширенням зони платного паркування/фото: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Зміни у розмітці доріг у Бидгощі у зв'язку із розширенням зони платного паркування, психіатрична лікарня у медцентрі Gizińscy.

Сьогодні дорожня служба розпочинає роботи зі зміни розмітки на кількох десятках вулицях Бидгощі. Це пов'язано з розширенням зони платного паркування. Частина паркомісць на тротуарах зникне, з’являться велодоріжки, а деякі дороги перетворяться на односторонні. Зміни починаються з Okola. Мета - обмежити автомобільний рух у самому центрі Бидгощі. Зона включатиме території, розташовані на Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.



У середу в медичному центрі Gizińscy у Бидгощі відкриють сучасну психіатричну лікарню з дослідницьким центром. У ньому пацієнти знайдуть допомогу у сфері психіатричних послуг, як психотерапії, так і сучасної фармакотерапії та інших форм біологічного лікування. Також при Центрі психіатрії працюватиме науково-дослідний центр. Там планується розробка інноваційних процедур лікування, в тому числі лікування резистентної депресії, обсесивно-компульсивних розладів і розладів харчування. У центрі є: 11 психіатричних та психологічних кабінетів, психіатрична приймальна кімната, повністю відокремлена від решти лікарні, і 3 великих лікарняних

психіатричних відділення з 2-о і 3-місними кімнатами з ванними. Також є сучасні кабінети групової та індивідуальної терапії, кабінети фізичної реабілітації та лікувальної фізкультури, а також місця для відвідування та відпочинку.