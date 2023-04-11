Розширення зони платного паркування та інноваційний медцентр Gizińscy

2023-04-11, 12:03  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Сьогодні дорожня служба розпочинає роботи зі зміни розмітки на кількох десятках вулицях Бидгощі. Це пов

Сьогодні дорожня служба розпочинає роботи зі зміни розмітки на кількох десятках вулицях Бидгощі. Це пов'язано з розширенням зони платного паркування/фото: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Зміни у розмітці доріг у Бидгощі у зв'язку із розширенням зони платного паркування, психіатрична лікарня у медцентрі Gizińscy.

Сьогодні дорожня служба розпочинає роботи зі зміни розмітки на кількох десятках вулицях Бидгощі. Це пов'язано з розширенням зони платного паркування. Частина паркомісць на тротуарах зникне, з’являться велодоріжки, а деякі дороги перетворяться на односторонні. Зміни починаються з Okola. Мета - обмежити автомобільний рух у самому центрі Бидгощі. Зона включатиме території, розташовані на Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.

У середу в медичному центрі Gizińscy у Бидгощі відкриють сучасну психіатричну лікарню з дослідницьким центром. У ньому пацієнти знайдуть допомогу у сфері психіатричних послуг, як психотерапії, так і сучасної фармакотерапії та інших форм біологічного лікування. Також при Центрі психіатрії працюватиме науково-дослідний центр. Там планується розробка інноваційних процедур лікування, в тому числі лікування резистентної депресії, обсесивно-компульсивних розладів і розладів харчування. У центрі є: 11 психіатричних та психологічних кабінетів, психіатрична приймальна кімната, повністю відокремлена від решти лікарні, і 3 великих лікарняних
психіатричних відділення з 2-о і 3-місними кімнатами з ванними. Також є сучасні кабінети групової та індивідуальної терапії, кабінети фізичної реабілітації та лікувальної фізкультури, а також місця для відвідування та відпочинку.

Pavlo Podkopaiev

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