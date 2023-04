Siedem wypadków, 8 osób rannych. Policja podsumowuje święta na drogach regionu

2023-04-11, 10:53 Informacja KWP w Bydgoszczy/PAP/Redakcja

W całym kraju w okresie świąt wielkanocnych na drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 203 zostały ranne/fot. Darek Delmanowicz, PAP

W ciągu czterech dni długiego świątecznego weekendu kujawsko-pomorscy policjanci zatrzymali 82 osoby, które usiadły za kierownicą po alkoholu. W województwie doszło do siedmiu wypadków, w których na szczęście nikt nie zginął.

Od 7 do 10 kwietnia w wyniku zdarzeń na drogach regionu rannych zostało osiem osób. –Funkcjonariusze, którzy w ciągu ostatnich czterech dni czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących, zatrzymali 82 osoby, które mimo wielokrotnych apeli o trzeźwość, zdecydowały się wsiąść za kierownicę wcześniej spożywając alkoholu – przekazuje asp. szt. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.



Dodaje, że w trakcie kontroli drogowych policjanci zwracali szczególną uwagę na prędkość, stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz to, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. – Okazało się, że głównymi „grzechami” kierowców było przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, brak wyobraźni za kierownicą, brawura oraz przecenianie swoich umiejętności – podkreśla.



– W całym kraju w okresie świąt wielkanocnych na drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 203 zostały ranne – poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W trakcie świąt policjanci zatrzymali prawie 1,2 tys. pijanych kierowców.