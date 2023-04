„Ciepło serca w słoiku". W Wielkanocny Poniedziałek można się dzielić z innymi

2023-04-09, 09:37 Tatiana Adonis/Redakcja

Nadmiar świątecznych potraw nie powinien się zmarnować. Potrzebujący czekają na posiłek/fot. Tatiana Adonis /archiwum

W ramach bydgoskiej akcji charytatywnej, świąteczne potrawy będzie można przynosić 10 kwietnia od 11:00 do 11:30. Wolontariusze zgromadzą się na placu Wolności.

W Wielkanocny Poniedziałek w Bydgoszczy odbędzie się finał akcji „Ciepło serca w słoiku". Każdy kto będzie chciał, będzie mógł podzielić się jedzeniem ze świątecznego stołu z potrzebującymi. - Zachęcamy do wsparcia, bo ludzi żyjący w niedostatku przybywa - mówi Ireneusz Nitkiewicz, jeden z organizatorów wydarzenia.



- W jadłodzielni przy Gdańskiej regularnie widzimy, że tych osób potrzebujących przybywa. Są w tym gronie także uchodźcy - mówi Nitkiewicz. - Kolejki po żywność są coraz dłuższe. Dzięki tej akcji Wspólna Spiżarnia ma zapasy, kiedy tej żywności akurat jest mniej. Bydgoszczanie zawsze pięknie na to zapotrzebowanie odpowiadają. Z tej świątecznej akcji wyrosła właśnie Wspólna Spiżarnia - Jadłodzielnia. Chodzi o to, żeby nie wyrzucać żywności, której za dużo przygotowaliśmy na święta.



Świąteczne potrawy będzie można przynosić jutro (10.04) od 11:00 do 11:30. Wolontariusze czekać będą na placu Wolności w Bydgoszczy.



Jedzenie zostawić można również w jadłodzielniach, które działają w wielu miastach w naszym regionie. W Bydgoszczy funkcjonują cztery takie punkty - przy ul. Naruszewicza 11, Obrońców Bydgoszczy 1, Gdańskiej 79 i Piekary 1.