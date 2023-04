Współczesna rodzina i słowa Jana Pawła II. Nietypowy Grób Pański w bydgoskim Fordonie

2023-04-08, 16:12 Jolanta Fischer/Redakcja

– Chcieliśmy pokazać, że powinniśmy dbać o rodzinę, która przeżywa przecież swoje kryzysy – tłumaczy proboszcz parafii pw. świętego Mikołaja w Starym Fordonie w Bydgoszczy, ksiądz kanonik Karol Maria Glesmer. Tamtejszy Grób Pański różni się od większości – wykorzystano w nim postaci symbolizujące współczesną rodzinę oraz słowa św. Jana Pawła II.

W Wielką Sobotę w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w symbolicznych Grobach Pańskich. Przeważnie instalacje nawiązują do wyobrażeń Ziemi Świętej. W fordońskiej parafii jest jednak nieco inaczej. Tu ciału Chrystusa przypatruje się rodzina – postacie we współczesnych strojach – a w pobliżu przypięto słowa Jana Pawła II „Bóg jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości”.



– Chodzi głównie o refleksję nad rolą rodziny w chrześcijaństwie – tłumaczy proboszcz, ksiądz kanonik Karol Maria Glesmer. – Kościół Chrystusowy to Kościół zbudowany z nas wszystkich. Jesteśmy rodziną – chrześcijańską rodziną, ale też poprzez te rodziny, które tworzą całą tę wspólnotę. To takie naczynia połączone i chcieliśmy to pokazać, pokazać, że powinniśmy dbać właśnie o rodzinę, która przeżywa przecież swoje kryzysy, w każdym czasie. Chcemy to Panu Bogu także oddawać – mówi.



Czy wiernym podoba się taka odsłona Grobu Pańskiego? – Jest piękny. [Rodzina to] bardzo ważny motyw, szczególnie w dzisiejszych czasach – komentuje jedna z parafianek. – [Ten Grób] daje pretekst do myślenia, do zastanowienia się nad dalszym losem. Jest jakaś refleksja, człowiek usiądzie, pomodli się… – mówią inne osoby.



Już kolejny raz Grób Pański w fordońskiej parafii został przedstawiony w symboliczny sposób. W 2015 roku motywem przewodnim był łączący zwaśnione strony most. Rok wcześniej – godność kobiety.