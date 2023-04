Co znalazło w koszyczkach wielkanocnych? Święconka w kościołach i na placach regionu

2023-04-08, 13:20 Jolanta Fischer/Redakcja

Miejska święconka na Rynku Staromiejskim w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Jajka – symbol nowego życia, Baranek na znak ofiary Jezusa Chrystusa i kojarzące się z dostatkiem przyprawy – między innym tego nie zabrakło w koszyczkach wielkanocnych. W regionie trwa tradycyjne święcenie pokarmów.

W Toruniu na Rynku Staromiejskim odbyła się miejska święconka. Potrawy poświęcił bp Wiesław Śmigiel. – To jest zachęta do tego, żeby nam nigdy nie zabrakło serca. Bo chcemy mieć pokarmu pod dostatkiem, ale chcemy też mieć serce, żeby się dzielić z innymi, tym co najważniejsze, co niezbędne dla życia – mówił.



Co mieszkańcy regionu wkładają do świątecznych koszyczków? – Chlebuś, sól, chrzan, jajka, kiełbasa – wymieniają. – Żona lubi słodycze, więc jest królik z czekolady. Może mniej tradycyjnie, ale nie chcemy, żeby nam tego zabrakło i chcemy się tym cieszyć z Chrystusem – mówi torunianin.



Święcenie pokarmów szczególnie budzi entuzjazm najmłodszych. – Koszyczek przygotowywaliśmy od wczoraj wieczora. Synek już nie mógł się doczekać, aż będzie mógł pomalować jajeczka – mówi jedna z bydgoskich mam przed Bazyliką pw. św. Wincentego à Paulo.



Życzenia pokoju podczas miejskiej święconki złożył mieszkańcom prezydent Torunia Michał Zaleski. – Pokój zwycięży wojnę. Tego bardzo, bardzo oczekujemy – mówił.



W Toruniu i Inowrocławiu odbyły się też „Święconki w kasku”.