Sałatka warzywna, czekolada i życzenia. Samotni seniorzy z Grudziądza otrzymali paczki

2023-04-07, 22:10 Marcin Doliński/Redakcja

Wolontariusze z Grudziądza rozdali świąteczne paczki samotnym seniorom/Fot: Marcin Doliński

Biała kiełbasa, sałatka i mazurek – to najważniejsze składniki śniadania wielkanocnego dla samotnych seniorów z Grudziądza. Wolontariusze dostarczyli w piątek ponad 700 takich zestawów.

– To czwarte śniadanie wielkanocne dla seniorów. Bardzo się cieszymy, bo solidaryzujemy się w tym dniu i też jest duma, bo mamy coraz więcej wolontariuszy, już 100 – mówiła Ewa Niewiadomska–Roman, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej w Grudziądzu.



– Jest to wyjątkowa akcja dla seniorów z Grudziądza, widzimy bardzo duże zainteresowanie – powiedziała jedna z wolontariuszek. – Chodzi właśnie o solidarność, żeby chociaż w ten sposób osłodzić tę samotność. Widzimy też wzruszenie w ich oczach, to jest akcja, która łączy – dodała kolejna osoba.



Paczki dla seniorów składały się z m.in. sałatki warzywnej, białej kiełbasy, schabu i mazurka. Jak zaznacza Wydział Komunikacji Społecznej, Bank Żywności przekazał kawę, herbatę i czekoladę.