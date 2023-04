Policjanci kontrolują kierowców również w święta. Mierniki i alkomaty pójdą w ruch

2023-04-07, 18:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole podczas Wielkanocy/Fot: zdjęcie ilustracyjne

Kujawsko-pomorscy policjanci zapowiadają wzmożone kontrole na drogach. Już w piątek (7 kwietnia) rozpoczynają akcję Wielkanoc 2023. Pod lupę wezmą kierowców. - Przyjrzymy się czy jeżdżą zgodnie z przepisami – mówiła Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

– Więcej będzie policjantów ruchu drogowego i będą wyposażeni w wideorejestratory, ręczne mierniki prędkości i będziemy zwracali uwagę na prędkość. To ona jest głównym grzechem kierujących, nie przestrzegają jej, a to jest przyczyną wielu zdarzeń na drodze – dodała Monika Chlebicz.



Jednak nie tylko zbyt szybka jazda będzie zwracała uwagę funkcjonariuszy. – Kolejna sprawa to badanie trzeźwości kierujących. Podczas ubiegłorocznych działań w czasie Wielkanocy Zatrzymaliśmy ponad 80 osób pod wpływem alkoholu, które prowadziły pojazdy. To pokazuje, że nasze działania są po prostu potrzebne.



Policjanci apelują, aby reagować, kiedy kierowca „pod wpływem” próbuje wsiąść za kierownicę. Wielkanocna akcja potrwa do 10 kwietnia.