Toruń powołał archeologa w sprawie bulwaru. Konserwator: „Poszliśmy im na rękę”

2023-04-07, 17:10 Michał Zaręba/Redakcja

Radni Koalicji Obywatelskiej domagali się nadzoru archeologicznego w sprawie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu./fot. torun.pl, archiwum

Wojewódzki Konserwator Zabytków zapowiedział wstrzymanie prac na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, jeśli te będą prowadzone bez odpowiedniego nadzoru archeologicznego. Zobowiązało się do tego miasto.

Przypomnijmy wykonawca remontu nie zgłosił służbom odkopania ludzkich kości i ceramiki. Nagłośnili to dopiero dziennikarze. Konserwator twierdzi, że poszedł miastu na rękę.



– Poleciłem naszej archeolog żeby poszła, sprawdziła i zebrała wszystkie kości. Następnie powiedziałem jej, żeby wydała decyzję wstrzymującą tę pracę i nakaz ustanowienia nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia całej zamierzenia budowlanego. Dyrektor inwestycji Urzędu Miasta Torunia poprosił, żeby powoływać nadzór nie w tej formule. Tylko, żeby uniknąć wstrzymywania inwestycji. Zrobiono tak, żebym zgodził się na to, że to oni powołają archeologa, który będzie nadzorował bezpośrednio te prace – wyjaśnia Sambor Gawiński.



Konserwator zapowiedział, że jeśli we wtorek (11 kwietnia) na miejscu będą odbywać się prace budowlane, zostaną one wstrzymane. – Chodzi o to, żeby niezależny archeolog cały czas przyglądał się tym pracom i żeby mógł w odpowiednim momencie reagować. Jest takie podejrzenie, że po znalezieniu tych kości, wykonawca nie powiadomi nas o znalezieniu kości, choć powinien to zrobić. Czyli rozumiem, że wykonawcy nie podejmą tam żadnych prac, dopóki tego nadzoru nie będzie. Jeśli stwierdzimy we wtorek, że prace są prowadzone, to zostaną one wstrzymane.



Informację dotyczącą prac archeologicznych na Bulwarze Filadelfijskim miasto zamieściło na stronie internetowej.