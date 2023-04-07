Зміни графіку роботи магазинів, додаток пожежників, чергова допомога Україні

2023-04-07, 12:50  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
Останні покупки перед Великоднем. Зміниться графік роботи магазинів/fot. PAP/Marcin Bednarski

Останні покупки перед Великоднем. Зміниться графік роботи магазинів/fot. PAP/Marcin Bednarski

Шопінг перед Великоднем. Деякі мережі змінили графік роботи. Швидка допомога, яку отримали волонтери з Бидгощі поїде в Україну.

Останні покупки перед Великоднем. Зміниться графік роботи магазинів. Сьогодні багато гіпермаркетів і супермаркетів працюватимуть до 23:00, у Велику Суботу - до 13:00, максимум до 14:00. У Великодню неділю та понеділок торгівля заборонена. Купувати можна буде лише в торгових точках, де за прилавком стоїть власник. Заборона торгівлі не стосується заправок, квіткових магазинів чи кав’ярень.

Пожежники підготували додаток, за допомогою якого будь-хто зможе знайти притулок, схованку або місце екстреного укриття. Додаток доступний на сайті Пожежної Держслужби.

Черговий конвой вирушить із Торуня на допомогу Луцьку. Сьогодні закінчується збір пожертв, які прибудуть в Україну за кілька тижнів. З Торуня на схід доставлятимуть продукти харчування, одяг, плащі, а також зарядні станції, маскувальні сітки, рації та тепловізори.

У свою чергу з Бидгощі в Україну має потрапити карета швидкої допомоги. Швидка, яку отримали волонтери групи «Бидгощ допомагає Україні», поїде на фронт до Бахмута у червні. Обслуговуватиме польські медичні служби на місці. Але спершу машину потрібно дообладнати та перефарбувати. Для цього проводиться збір коштів онлайн.

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