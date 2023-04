Przed policją ostrzegał innych kierowców światłami. Sam jechał bez uprawnień

Grudziądzcy policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który ostrzegał światłami drogowymi innych kierowców przed patrolem mierzącym prędkość/fot. KWP Bydgoszcz

Grudziądzcy policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który ostrzegał światłami drogowymi innych kierowców przed patrolem mierzącym prędkość. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca ten ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

W czwartek policjanci z grudziądzkiej „drogówki” kontrolowali prędkość na ulicy Paderewskiego. Jadący w kierunku Łasina peugeot minął policjantów z dozwoloną prędkością, a następnie 40-letni kierowca tego samochodu postanowił „zaalarmować” o patrolu innych kierowców.



Jego sygnały dotarły również do jadącego z przeciwka patrolu grupy SPEED. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że kierowca, mieszkaniec powiatu zgierskiego, w ogóle nie miał prawa prowadzić pojazdu. Kilka miesięcy wcześniej stracił uprawnienia w związku z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Następnie zignorował trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdu, czego skutkiem było skierowanie sprawy do sądu. Na rozprawie otrzymał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy, który nadal obowiązywał.



Kierowca za używanie świateł drogowych niezgodnie z przepisami został ukarany mandatem karnym w kwocie 200 zł oraz 4 punktami karnymi. Sprawą prowadzenia pojazdu w trakcie obowiązywania czynnego zakazu zajmie się grudziądzki sąd. Za ten czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.