Kilka worków narkotyków w domu i w pracy. Policyjna akcja na bydgoskim Śródmieściu

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali 39-latka, który przechowywał narkotyki w pracy oraz w miejscu zamieszkania.

We wtorek (4 kwietnia) policjanci pojechali do jednego z lokali na bydgoskim Śródmieściu, gdzie według ich ustaleń, 39-latek miał przechowywać substancje psychotropowe. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń policjanci ujawnili kilka worków z narkotykami. Następnie z zatrzymanym pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie znaleźli znacznie więcej zabronionych środków.

Śledczy zabezpieczyli również dwie wagi elektroniczne, telefon komórkowy oraz pakiet woreczków strunowych służących do porcjowania. Zabezpieczone przez policjantów środki to: susz marihuany o wadze 189 gramów, amfetamina o wadze 194 gramów i kryształ 2-CB o wadze 204 gramów brutto. Łączna waga substancji to 587 g brutto. Środki trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego.

Ostatecznie bydgoszczanin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i trafił przed oblicze prokuratora. Ten, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem, wystąpił do sądu o zastosowanie wobec 39-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego.

Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.