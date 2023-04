Magazyn darów dla uchodźców przeniesiony z ul. Gdańskiej, na Kościuszki! [wideo, zdjęcia]

2023-04-07, 10:29 Tatiana Adonis/Redakcja

Kościuszki 53 - to tam przeniósł się, prowadzony przez grupę Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie, punkt wsparcia dla uchodźców. Po zamknięciu magazynu na rogu Gdańskiej i Kamiennej społecznicy znaleźli nowe miejsce wydawania darów.

– Zależało nam, by uruchomić je jeszcze przed świętami - mówią wolontariusze Joanna Czerska–Thomas i Kosma Kołodziej.



– Historia zatoczyła koło, bo dokładnie rok temu, też przed świętami, otwieraliśmy ten punkt przy ulicy Gdańskiej, a w tej chwili zaczynamy przy ulicy Kościuszki 53. I też bardzo chcieliśmy otworzyć magazyn przed świętami, żeby zaopatrzyć w najpotrzebniejsze produkty żywieniowe matki z małymi dziećmi, a także osoby starsze – mówi Joanna Czerska–Thomas.



– Trzeba było wszystko przeorganizować – dodaje Kosma Kołodziej. – Musieliśmy zmieścić się w takim miejscu, które jest pięć razy mniejsze, więc najpierw trzeba było wszystko uprzątnąć, posegregować ułożyć, żebyśmy mogli tu zmieścić te ogromne regały i wieszaki z ciuchami.



– Jesteśmy wdzięczni firmie, która podzieliła się tym miejscem z nami, bo inaczej tego punktu by nie było, w wiemy, że jest on bardzo potrzebny, bo ludzie dzwonią, pytają i bardzo potrzebują tego miejsca – mówi Czerska-Thomas.



Społecznicy czekają w nowym miejscu na potrzebujących, jak i na darczyńców. Mieszkańcy, którzy chcą pomóc i przekazać potrzebne produkty mogą odwiedzać magazyn przy Kościuszki od poniedziałku do piątku między 9.00 a 16.00. Dary są wydawane Ukraińcom w dni powszednie od 10.00 do 12.00.



Czego najbardziej potrzeba:



jedzenia dla dzieci

pampersów nr 5,6

szczoteczek i pasty do zębów dla dorosłych i dla dzieci

mleka w kartonie

jajek, oleju, kaszy, makaronów, ryżu, puszek rybnych, kaszki marnej

proszku do prania, mydła, kosmetyków dla dzieci

wszystkiego czego używamy na co dzień - czyli: pościeli, ręczników, kubków, sztućców środków higienicznych