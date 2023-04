Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu chce uruchomić medycynę

2023-04-06, 19:47 Radio Maryja/Redakcja

Fragment kampusu przy ul. Droga Starotoruńska/fot. Mateuszgdynia, CC BY-SA 4.0 (Wikipedia)

Uczelnia założona przez o. Tadeusza Rydzyka zamierza kształcić lekarzy. Wniosek o zgodę na uruchomienie nowego kierunku trafił już do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Na tym etapie te dokumenty są analizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, później minister po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej będzie mógł podjąć decyzję, czy taką zgodę na prowadzenie studiów nasza Akademia otrzyma – mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej uczelni. – Od ponad trzech lat prowadzimy studia na kierunku pielęgniarstwo, na poziomie studiów I stopnia. W tym roku uzyskaliśmy akredytację ministra zdrowia na kształcenie na studiach magisterskich na tym kierunku. Kierunek lekarski to dalszy rozwój uczelni w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dodaje.



Wskazuje też, że według analiz w województwie kujawsko-pomorskim brakuje lekarzy.

– Prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami władz lokalnych, z dyrektorami szpitali, zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy, i wszędzie otrzymaliśmy informację, że jest to kierunek potrzebny – podkreśla dr Żuchowska. – Staraliśmy się skompletować kadrę nie tylko z regionu – chociaż mamy tutaj bardzo dobrych specjalistów – ale jest to kadra z całej Polski, grono profesorów uznanych w Polsce, a część także na świecie.



Uczelnia kształcenie lekarzy chciałaby rozpocząć od października. Z kolei za dwa lata kierunek lekarski zamierza otworzyć Politechnika Bydgoska.