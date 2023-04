19-latek z Bydgoszczy miał 60 kg narkotyków! Grozi mu 10 lat więzienia [wideo, zdjęcia]

2023-04-06, 13:00 KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Nastolatkowi z Bydgoszczy grozi do 10 lat więzienia za posiadanie 60 kilogramów narkotyków/Fot: KMP w Bydgoszczy

Na trzy miesiące do aresztu trafił 19-latek zatrzymany przez bydgoskich policjantów. W jego magazynach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 60 kilogramów narkotyków: marihuanę, amfetaminę, 4-CMC oraz tabletki będące pochodną amfetaminy, o łącznej czarnorynkowej wartości ponad 3 mln zł.

Wydział do walki z przestępczością narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalił, że 19-letni bydgoszczanin prowadzi działalność przestępczą na szeroką skalę. Podejrzanego namierzyli w Białych Błotach, gdy wsiadał do swojego pojazdu. Widząc policjantów próbował odjechać, jednak mu się nie udało. W jego pojeździe znaleziono ponad pół kilograma suszu roślinnego oraz kilka tysięcy złotych. Jak się okazało, to był dopiero początek.



Funkcjonariusze zdecydowali się na przeszukanie jednej z hal magazynowych użytkowanych przez mężczyznę. Tam zobaczyli prawdziwą skalę nielegalnej działalności. Na podłodze, w kartonach, w lodówce, w torbach, na blatach znajdowały się popakowane, głównie w folię, środki odurzające i psychotropowe o łącznej wadze ponad 60 kilogramów. Wstępnie przeprowadzone badania potwierdziły, że to: ponad 38 kilogramów marihuany, blisko 4 kilogramy amfetaminy, ponad 11 kilogramów 4-CMC, około sześć kilogramów (24600 sztuk) tabletek, które są pochodną amfetaminy.



Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków, które nie trafią na rynek, to kwota ponad trzy miliony złotych. Wszystkie zabezpieczone środki trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Ponadto dowodami w sprawie będą przedmioty służące do prowadzenia tego przestępczego procederu między innymi: wagi elektroniczne, pieniądze, zgrzewarki do folii oraz puste pakiety woreczków strunowych.



19-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci po zgromadzeniu materiału dowodowego przewieźli bydgoszczanina do prokuratora, który poparł wniosek o areszt i skierował go do sądu. Sędzia, po analizie akt sprawy, aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Młody bydgoszczanin może trafić do więzienia nawet na 10 lat, odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.