Нова адреса пункту допомоги у Бидгощі, Великодній ярмарок у Іновроцлаві

2023-04-06, 12:30  Redakcja
Нове місце видачі допомоги для українців у Бидгощі. Громадські працівники з групи «Бидгощ допомагає Україні» зараз діють на вул. Костюшко 53

Нове місце видачі допомоги для українців у Бидгощі. Громадські працівники з групи «Бидгощ допомагає Україні» зараз діють на вул. Костюшко 53

Нове місце видачі допомоги для українців у Бидгощі. Великодні розваги в Іновроцлаві.

Маршал Куявсько-Поморського воєводства Петро Цалбецький вчора взяв участь у Польсько-Українському економічному форумі. Захід, який відбувся у Королівському замку у Варшаві, був пов’язаний з офіційним візитом президента України Володимира Зеленського до Польщі. Участь Петра Цалбецького у Форумі є результатом залучення нашого регіону до підтримки українців та українських біженців, які проживають у Польщі. Минулого року облрада Куявсько-Поморського воєводства виділила на цю допомогу 7 млн злотих, а у цьому році - понад 5 млн зл. За станом на лютий, у нашому регіоні повідомили про перебування 50 тисяч українських біженців. Серед
інших тут знайшли притулок вихованці із інвалідністю будинку опіки у Хмельницькому.

Нове місце видачі допомоги для українців у Бидгощі. Громадські діячі з групи «Бидгощ допомагає Україні» працюють за вул. Kościuszki 53. Після закриття пункту на розі Gdańska та Kamienna тепер тут буде надаватися допомога щопонеділка та щоп’ятниці з 10:00 до 12:00.

Великодні атракціони в Іновроцлаві. Місцевий ринок прикрасять великими писанками. До понеділка біля святкових прикрас можна буде сфотографуватися на пам'ять, а до суботи працюватиме Великодній ярмарок, де можна придбати святкові прикраси, вироби ручної роботи та місцеві делікатеси. Стенди працюватимуть з 10:00 до 18:00. Також будуть атракціони для дітей.

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