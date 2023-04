Zjechał na wysepkę dla pieszych i uderzył w latarnię. Wypadek w Bydgoszczy

2023-04-06, 12:02 Redakcja

Gdy udało się przywrócić czynności życiowe, mężczyzna został zabrany do szpitala/fot. Bydgoszcz 998 Gdy udało się przywrócić czynności życiowe, mężczyzna został zabrany do szpitala/fot. Bydgoszcz 998 Gdy udało się przywrócić czynności życiowe, mężczyzna został zabrany do szpitala/fot. Bydgoszcz 998

Poważny wypadek przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Samochód osobowy marki Opel zjechał na wysepkę przejścia dla pieszych, a następnie, jadąc pod prąd, uderzył w latarnię na poboczu i zatrzymał się na środku drogi.

Do wypadku doszło około godziny 10:30 na wysokości ul. Skłodowskiej-Curie 72. Opel poruszał się w kierunku centrum. – W pojeździe znajdował się mężczyzna nie dający oznak życia. Świadek zdarzenia ewakuował go i przystąpił do reanimacji – relacjonują strażacy.



Na miejsce skierowano dwa zastępy, strażacy przejęli poszkodowanego i kontynuowali akcje reanimacyjną. – Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego podłączył mężczyznę pod aparaturę kontrolującą parametry życiowe. W dalszym ciągu ratownicy wraz z strażakami reanimowali starszego mężczyznę. Gdy udało się przywrócić czynności życiowe, został zabrany do szpitala – opowiada jeden ze strażaków.



Na czas akcji reanimacyjnej ruch na ul. Skłodowskiej-Curie był zatrzymany. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy.