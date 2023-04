Marszałek Całbecki: Komisja Zasobów Naturalnych z Brukseli przyjedzie do Torunia [Rozmowa dnia]

2023-04-06, 10:02 Michał Jędryka/Redakcja

Piotr Całbecki/fot. Archiwum

- Bardzo się cieszę, że kolejne posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów odbędzie się w czerwcu w Toruniu. Udało nam się wygrać dzięki Kopernikowi – mówił w „Rozmowie dnia” Polskiego Radia PiK marszałek Piotr Całbecki.

Michał Jędryka: W Toruniu odbywało się wielkie wydarzenie – Welconomy Forum. Brał Pan w nim udział, jak Pan je ocenia?

Piotr Całbecki: Tegoroczna edycja była na miarę jubileuszy, bo Welcomy Forum było organizowane po raz 30. i w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, więc myślę, że motto przewodnie „poszukiwać odważnie prawdy i zmian na lepsze” było chyba bardzo nośne. Zaszczyciło nas bardzo wielu znamienitych gości - uczestników forum, nie brakowało jak co roku ekspertów, a dyskusje i różnorodność tematów sprawiły, że właściwie każdy mógł odnaleźć coś dla siebie - nie tylko ekonomiści i ludzie, którzy zajmują się i troszczą o gospodarkę, ale również ci, którzy funkcjonują w obszarze spraw społecznych, zmian socjologicznych, które zachodzą na świecie, również w naszym kraju i województwie. Tak więc były to dwa dni ciekawych dyskusji.



Powiedział Pan o poszukiwaniach „zmian na lepsze” - to dosyć odważne sformułowanie w sytuacji, kiedy za naszą granicą trwa wojna, mamy związany z nią kryzys energetyczny i różne inne kryzysy.

- Żyjemy w niełatwych czasach i tym bardziej jest nam potrzebna nadzieja, a ona może wypływać tylko z tego, iż będziemy opierać się w tych poszukiwaniach i zmianach na empirycznych, doświadczalnych i dających się zmierzyć fundamentach. Jeszcze dodam inny obszar, który gmatwa nam obraz - niespójność informatyczną i chaos informatyczny w świecie. Jeśli dziś masowe przekazy, środki informacji są powszechne i każdy może kreować te informacje, to trudno się rzeczywiście połapać się, co jest prawdą, a co nie.

Mikołaj Kopernik udowodnił, że jedynie odpowiednia metodologia, czyli język dyskursu, dialogu, rozmowy może doprowadzić nas do prawdziwych konkluzji, opartych na empirycznych podstawach. Dotyczy to każdej dziedziny życia - od polityki po ekonomię, kończąc na poezji czy matematyce. Może trochę naukowo to brzmi, ale jest bardzo potrzebne w każdej dyskusji, żeby mówić do siebie językiem zrozumiałym. Nawet jeśli mamy odmienne zdanie, inny pogląd na taką czy inną kwestię, to warto jednak posługiwać się tym samym językiem, aby przynajmniej zbliżyć się do wspólnego stanowiska lub ustalić, że są rozbieżności. Dzisiaj naprawdę trudno o wspólną, logiczną dyskusję, jeżeli mediach społecznościowych właściwie każdy smartfon ma inną tezę na ten sam temat. (...)



Pan bierze udział w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli.

- I bardzo się cieszę, że kolejne posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów odbędzie się w czerwcu w Toruniu. Członkowie komisji rozmawiać będą m.in. o kwestii odporności europejskich państw i regionów wobec coraz częstszych sytuacji kryzysowych oraz o ramach ustawodawczych dla zrównoważonych systemów żywnościowych. To będzie wielkie wydarzenie, muszę więc wyrazić swoje zadowolenie i wręcz szczęście, bo to naprawdę trudne zadanie zorganizować posiedzenie komisji w jakimś kraju poza Brukselą. Członków komitetu jest prawie 600 i każdy reprezentuje jakiś region, jakąś miejscowość, więc nie jest to takie łatwe, żeby sprawić, by akurat nam przypadła organizacja, bo robi się to tylko raz w roku. Pomógł nam Mikołaj Kopernika i jego czar – 550. rocznica urodzin podziałała i wygraliśmy z bardzo atrakcyjnymi regionami, gdzie jeździmy najczęściej na wakacje. (…)



