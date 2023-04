Triduum Paschalne w Bydgoszczy: transmisje z wszystkich uroczystości [oglądaj!]

2023-04-06, 09:16 Redakcja

W Wielki Czwartek rozpoczynają się w Kościele obchody Triduum Paschalnego/fot. materiały Diecezji Bydgoskiej

W Wielki Czwartek rozpoczynają się w Kościele katolickim obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspominana będzie męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wierni z Bydgoszczy, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgiach, mogą oglądać je w Internecie.

Uroczystości transmitowane będą na kanale YouTube Diecezji Bydgoskiej. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. O godzinie 10:00 w katedrze sprawowana będzie - pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Włodarczyka – Msza św. Krzyżma z udziałem księży z całej diecezji bydgoskiej, którzy odnowią przyrzeczenia kapłańskie. Podczas Eucharystii biskup konsekruje krzyżmo i błogosławi oleje, które służyć będą przy udzielaniu sakramentów. W uroczystości można uczestniczyć w Internecie – będzie transmitowana na YouTube (link poniżej).



Wieczorem o godzinie 18:00 biskup bydgoski przewodniczyć będzie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Liturgia stanowi dziękczynienie za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Po homilii ordynariusz umyje stopy dwunastu mężczyznom na pamiątkę gestu Jezusa z Ostatniej Wieczerzy i na znak, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. W bydgoskiej bazylice Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 19:00 – z tej uroczystości będzie transmisja na kanale YouTube Diecezji Bydgoskiej (link poniżej).



Wielki Piątek to dzień Krzyża. W większości kościołów późnym popołudniem odprawiana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. W katedrze bydgoskiej rozpocznie się ona o godzinie 18:00 pod przewodnictwem biskupa Włodarczyka, a w bydgoskiej kaplicy Bożego Ciała Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji o godzinie 15:00 i to z tej drugiej uroczystości będzie transmisja (link poniżej). Centralnym momentem jest zawsze adoracja Krzyża, który aż do Wigilii Paschalnej staje się najważniejszym punktem w kościele.



Wigilia Paschalna w bydgoskiej katedrze sprawowana będzie o godzinie 21:00, również pod przewodnictwem biskupa (uroczystość również będzie transmitowana – link poniżej). Rozpocznie ją Liturgia Światła. Celebrans na zewnątrz kościoła poświęci ogień, od którego następnie zapalony zostanie paschał. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza na świecy również pięć czerwonych gwoździ symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie paschał wnoszony jest do nieoświetlonego kościoła, a wierni zapalają od niego swoje świece. Tej nocy po blisko pięćdziesięciu dniach powraca uroczysty śpiew „Alleluja”. Po liturgii Słowa celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok służyć będzie przy udzielaniu sakramentu chrztu. Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.



Podobne uroczystości odbywają się we wszystkich kościołach.