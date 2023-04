Atak hakerski na bydgoską Pesę! Zablokowano systemy informatyczne. Oświadczenie spółki

2023-04-05, 20:00 Jolanta Fischer/Redakcja

Atak hakerski na Pesę miał miejsce 2 kwietnia i zablokował systemy informacyjne/fot. Jolanta Fischer, archiwum

Czołowy polski producent wagonów kolejowych i tramwajowych stał się celem hakerów. Jak podaje RMF FM, uderzono w centralę firmy i filię w Mińsku Mazowieckim. Nie działały telefony stacjonarne i skrzynki mailowe.

Problemy Pesy zaobserwowali również dostawcy firmy. Zakłady musiały kontaktować się za pomocą sms–ów. Do ataku doszło w niedzielę (2 kwietnia), spółka powiadomiła służby. W środę (5 kwietna) na stronie internetowej Pesy pojawił się komunikat zarządu.



Zdarzenie wykryto we wczesnej fazie i odizolowano zasoby systemowe. Działalność nie została wstrzymana. Obecnie Pesa pracuje nad likwidacją skutków ataku i przywróceniem pełnych możliwości operacyjnych. Pełna treść oświadczenia znajduje się poniżej.



O pozycji Pesy na rynku może świadczyć fakt, że spółka modernizowała wagon, w którym prezydent USA Joe Biden jechał do Kijowa. Składy i tramwaje Pesy można spotkać na Ukrainie i w wielu pozostałych państwach Europy.