Bez gazu na święta?! Mieszkańcy Grudziądza ratują się elektrycznymi palnikami

2023-04-05, 15:50 Marcin Doliński/Redakcja

Lokatorzy mieszkań MPGN w Grudziądzu tracą cierpliwość. Od grudnia w ich mieszkaniach nie ma gazu/Fot: Marcin Doliński Lokatorzy mieszkań MPGN w Grudziądzu tracą cierpliwość. Od grudnia w ich mieszkaniach nie ma gazu/Fot: Marcin Doliński

Od grudnia zeszłego roku nie mają gazu w swoich mieszkaniach. Mowa o 27 rodzinach lokatorach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu.

W środę (5 kwietnia) zdesperowani mieszkańcy spotkali się z mediami, szukając pomocy. Jak mówią, mają dość i czują się lekceważeni.



– Była nieszczelność rur w piwnicy. W mieszkaniach sprawdzają ją trzy, nawet cztery razy do roku. Jednak w piwnicy rury nie były sprawdzane przez kilkadziesiąt lat! Kontroli nad tym nie było. Gaz odłączono 21 grudnia. Dwa dni później administracja nam zrobiła prezent świąteczny w postaci kuchenek elektrycznych dwupalnikowych. Nie mamy gazu do dzisiaj. Dzwonimy i pytamy, nie ma nikogo. Mówią, że gaz pojawi się do świąt. No halo! Mamy kwiecień, co my jesteśmy, podludzie? – ironicznie pytała jedna z lokatorek.



Inni mieszkańcy zwracają uwagę, że rośnie zużycie prądu. Nawet pojawiają się głosy, że administrator lekceważy lokatorów. Obserwujący sytuację sąsiedzi zastanawiają się, na które święta pojawi się gaz w budynkach MPGN.



Jak zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, prace powinny zakończyć się jeszcze w kwietniu. Wymieniana jest cała instalacja gazowa.



– Z uwagi na bardzo szeroki zakres robót, termin wykonania umowy ustalono na 28 kwietnia. Data jest niezagrożona i najprawdopodobniej prace mogą zakończyć się szybciej. Ich zakres obejmuje wykonanie nowej instalacji gazowej, roboty są wykonywane w trybie pilnym. To zostało zrobione i obecnie przeprowadzane są próby szczelności. – mówiła Jagoda Szczerbowska z zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami. – Po ich wykonaniu nastąpi połączenie instalacji pionowych z instalacją poziomą. Zakończenie wszelkich niezbędnych czynności będzie oznaczało wystosowanie zlecenia do Polskiej Spółki Gazownictwa o przywrócenie dopływu paliwa gazowego. Bardzo dziękujemy mieszkańcom za współpracę ze spółką oraz wykonawcą – dodała.



Spotkanie z mediami pomógł zorganizować mieszkańcom radny PiS, Krzysztof Kosiński.