Medycy przywiozą tu pacjentów z niewydolnością wielonarządową. W „Juraszu” rusza Centrum Terapii

2023-04-05, 15:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy powstanie Centrum Terapii Pozaustrojowych/fot. Wikipedia

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy uruchomiono Uniwersyteckie Centrum Terapii Pozaustrojowych. Utworzono je na bazie istniejących już jednostek szpitalnych – Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Kardioanestezjologii.

Centrum powstało po to, by skoordynować leczenie nad pacjentami najciężej chorymi, u których rozwija się niewydolność wielonarządowa, wymagająca wsparcia terapiami pozaustrojowymi. Ponadto Centrum, łącząc siły dwóch jednostek, ma większe możliwości rozwoju.



– Oprócz dosyć typowych terapii, stosowanych na większości oddziałów intensywnej terapii, posiadamy też sprzęt i doświadczenie na przykład w prowadzeniu i leczeniu pacjentów z niewydolnością wątroby. Zajmujemy się też leczeniem najcięższych postaci niewydolności oddechowych, niewydolności krążenia przy pomocy terapii ECMO – powiedział doktor Przemysław Jasiewicz, koordynator uniwersyteckiego Centrum Terapii pozaustrojowych.



Dodatkowo jednostka zapowiada utworzenie zespołu mobilnego dla tego typu terapii. – Będziemy w stanie pojechać po pacjenta najciężej chorego i wrócić tutaj z nim, żeby prowadzić terapię już tutaj na miejscu, w szpitalu Jurasza.



Zespół jakiś czas temu wykonał już pierwszy transport pacjenta podczas terapii ECMO. Mężczyznę przekazano do Gdańska, żeby dokonać przeszczepu serca.



– Mamy już doświadczenie w transporcie takich pacjentów. Natomiast teraz budujemy zespół, który będzie w stanie pojechać po pacjenta i wrócić z nim – dodał dr Jasiewicz.



Szpital Jurasza ma nadzieję, że dzięki zespołowi mobilnemu EMCO, placówka będzie mogła włączyć się w plany budowy ogólnopolskiej sieci Centrów EMCO. Ta ma powstać w najbliższym czasie.