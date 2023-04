Lewica chce podwyżek dla nauczycieli i zmiany programu nauczania w szkołach [zdjęcia, wideo]

2023-04-05, 18:20 Robert Erdmann/Redakcja

Konferencja prasowa bydgoskiej Lewicy w sprawie podwyżek dla nauczycieli/Fot. Janusz Wiertel

Lewica domaga się podwyżki dla nauczycieli o wysokości 20 procent od 1 czerwca. Podczas wizyty w Bydgoszczy poseł Krzysztof Gawkowski apelował do rządu o poparcie projektu ustawy w tej sprawie.

– Trzeba namówić pana ministra Czarnka do tego, żeby jak najszybciej wprowadzić podwyżki dla nauczycieli. To jest szansa na godną pracę i życie, ten postulat godnościowy chcemy oprzeć również na kilku innych elementach, które dotyczą polskiej edukacji. Lewica proponuje, żeby szkoła w Polsce była ponad podziałami partyjnymi, traktowana jako wolna od indoktrynacji. Szkoła ma uczyć, a nie wskazywać polityczne wybory – powiedział Krzysztof Gawkowski.



Lewica chce uwolnić polską edukację od indoktrynacji, doprowadzając do zmiany programu nauczania. Ma to oznaczać więcej lekcji z zakresu edukacji klimatycznej, seksualnej i cyfrowej.



– Macie poglądy całkowicie odmienne od Lewicy. My inaczej widzimy otwartość w szkole różnorodność, tolerancję i generalnie inaczej niż panowie: prezes (Jarosław Kaczyński – przyp. red.) premier i minister edukacji nauki, widzimy rolę kobiety w społeczeństwie – stwierdziła Anna Mackiewicz, bydgoska radna Lewicy.



Współprzewodniczący Lewicy w Bydgoszczy, Michał Wysocki apelował natomiast, aby pieniądze na naukę religii przeznaczyć na zajęcia językowe. – Półtora miliarda złotych tyle, co roku kosztują nas lekcje religii w szkołach. Tyle pieniędzy wycieka z budżetu państwa na finansowanie tych zajęć. Dlaczego podatnicy mają płacić za lekcje jednej wiary w szkole? Te powinny być świeckie oraz wolne od indoktrynacji, także tej wyznaniowej.



Jak poinformował poseł Krzysztof Gawkowski, projekt ustawy w sprawie zmian w oświacie został złożony w Sejmie.

