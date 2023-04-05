Пожежа на Осовій Горі, нові стрільбища та зміни у розкладі руху на Великдень

2023-04-05, 12:44  Pavlo Podkopaiev
У Куявсько-Поморському планується побудувати шість віртуальних стрільбищ/зразок фото Pixabay

У Куявсько-Поморському планується побудувати шість віртуальних стрільбищ/зразок фото Pixabay

140 пожежників боролися з пожежею на Осовій Горі. Згоріли зали
виробничо-складських приміщень з текстилем. Зміни у розкладі руху
громадського транспорту на Великодні свята.

Триває встановлення причин пожежі на Осовій Горі в Бидгощі. Вчора загорілися виробничо-складські приміщення з текстилем. Ніхто не постраждав, але збитки величезні. Йдеться про 30 мільйонів злотих. З вогнем боролися 140 пожежників. Через понад чотири години їм вдалося приборкати вогонь.

Неофіційно відомо, що пожежа виникла в електрощитовій. Вогонь швидко перекинувся на цех сусіднього заводу. Загалом згоріло три будівлі площею кілька тисяч квадратних метрів – два зали та офісна будівля. Усі працівники підприємства евакуйовані.

У Куявсько-Поморському планується побудувати шість віртуальних стрільбищ. Співфінансування відбуватиметься з програми Міноборони «Стрільбище повіту».
Позитивно розглянуто заявки з районів Жнін, Бидгощ, Ґрудзьондз, Іновроцлав та Свеце. Мета програми - розвиток стрілецького спорту в Польщі та підвищення доступності навчання стрільбі. Програма діє з 2018 року. Зараз у нашій області є три віртуальні тири: у Крушвиці, Косьтільці та Грудзьондзу.

У зв’язку з Великоднем варто врахувати зміни у роботі громадського транспорту. У Бидгощі у Великодню неділю та понеділок автобуси та трамваї курсуватимуть за недільним розкладом. У Торуні зміни діятимуть з 6 по 11 квітня. 9 та 10 квітня буде обмежено рух громадського транспорту: не курсуватимуть трамваї № 4 і № 7 та автобуси № 24. Зміни з’являться і в Ґрудзьондзу. Деталі на сайтах перевізників.

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