Szymon Hołownia w Bydgoszczy: W Polsce można umrzeć w kolejce do lekarza

2023-04-04, 21:00 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Spotkanie z Szymonem Hołownią w Bydgoszczy/fot. Elżbieta Rupniewska

O potrzebie zmian m.in. w systemie edukacji i ochronie zdrowia mówił Szymon Hołownia na spotkaniu ze swoimi sympatykami w Bydgoszczy. Lider Polski 2050 podkreślał, że w szkołach szczególnie ważna powinna być nauka języka angielskiego.

- Chcemy wam dzisiaj obiecać państwo, które wreszcie działa – mówił Hołownia. - Dziś w Polsce czasami zdarza się, że można umrzeć w kolejce do lekarza, czekając na pomoc. Dziś w Polsce łatwiej się doczekać wyroku sądu ostatecznego, niż Sądu Okręgowego. Doskonale wiemy, jak dzisiaj wygląda edukacja - jaka jest różnica na przykład w uczeniu języka angielskiego w dużych ośrodkach i w mniejszych. To się musi zmienić! Jeżeli to się nie zmieni, to my nie będziemy nigdy Szwajcarią, ani Danią, na co zasługujemy, tylko będziemy - z całym szacunkiem dla tego wspaniałego kraju – Meksykiem.



Odpowiadając na pytanie: „czy zrobicie porządek z religią w szkołach", Szymon Hołownia powiedział: - Ostatnią rzeczą, której chcemy jest wojna religijna, ale wszystko powinno wrócić na swoje miejsce.



Lider Polski 2050 opowiada się za likwidacją Funduszu Kościelnego i zastąpienie go podatkiem na rzecz kościołów i związków wyznaniowych.