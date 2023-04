„Smutne, że jesteśmy potrzebni”. Świąteczne paczki od bydgoskiego Caritasu [zdjęcia]

2023-04-04, 17:00 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

2500 paczek trafiło do osób potrzebujących. Skala pomocy imponuje, ale martwi liczba ludzi, których trzeba wesprzeć/Fot: Elżbieta Rupniewska

Kasza, cukier, makarony, gotowe dania w słoikach, pakowane termicznie wędliny, słodycze, ale też świeży chleb i warzywa – trafiły we wtorek do 1500 podopiecznych Caritasu Diecezji Bydgoskiej.

W sumie bydgoski Caritas przygotował dla potrzebujących 2500 wielkanocnych paczek. Świąteczne życzenia i błogosławieństwo przekazał odbierającym paczki biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. – Mimo tego, że doświadczacie tego niedostatku, to niech to spotkanie będzie czasem radości, nadziei i takich wzajemnej dobroci.



– Udało nam się przygotować blisko 2500 paczek. Smutne jest, że jesteśmy potrzebni tak wielu ludziom. Pewnie godność tych osób byłaby o wiele piękniejsza i bardziej zachowana, gdyby każdy z nich mógł mieć pracę i samodzielnie zafunkcjonować – mówił ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej.



Niestety potrzebujących nie brakuje. Jedna z seniorek przyznała, że ma tylko 1300 złotych emerytury, z czego prawie 300 złotych trzeba wydać na lekarstwa.



– Jestem samotną matką z trójką dzieci. Na razie nie mogę iść do pracy, bo syn jest za mały. To jest duża pomoc na święta, przychodzimy również w tygodniu. Zawsze mamy jakieś dodatkowe jedzonko – przyznała jedna z kobiet.