Donald Tusk: Musimy stawiać na ludzi pracy. Politycy KO spotkali się w Toruniu

2023-04-04, 17:45 Monika Kaczyńska/Redakcja

Donald Tusk i lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej spotkali się w Toruniu/Fot.: Monika Kaczyńska

– Musimy dzisiaj w Polsce przywrócić logikę - kto ciężko pracuje, powinien dobrze zarabiać – mówił Donald Tusk podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Toruniu.

Były premier w swoim wystąpieniu nawiązywał do poniedziałkowych spotkań polityków KO z mieszkańcami regionu w ramach akcji #TuJestPrzyszłość. Jak podkreślał - „będą to najdroższe święta wielkanocne w historii Polski". – Drożyzna staje się symbolem tych rządów, stoi za nią ich pazerność, nieudolność i pogarda dla ludzi. Oni nawet nie są sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy zrobić zakupy na święta, kiedy trzeba liczyć każdy grosz – stwierdził Tusk.



Marszałek województwa Piotr Całbecki zapowiedział, że mówienie prawdy będzie podstawowym zadaniem Koalicji Obywatelskiej. – Podział Polski na zwalczające się dwa obozy wynika z tego, że ktoś nam tę rzeczywistość po prostu zakłamał. Ludzie ulegają temu kłamstwu. Rolą Platformy Obywatelskiej i całej Koalicji w najbliższych wyborach jest właśnie mówienie prawdy.



– Mam jedno marzenie, abyśmy przekonali Polaków do tego, że tak naprawdę te wybory to jest ich wybór. Dzisiaj PiS i jego filozofia tworzenia państwa, to jest decydowanie za nas. O nas za nas: o kobietach, o tym, co mam oglądać w telewizji i o tym, jak są dzielone pieniądze. Tym się różnimy – zaznaczył Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.



Poruszono też tematy związane m.in. z edukacją, służbą zdrowia czy gospodarką.