Sześć strzelnic ma powstać na Kujawach i Pomorzu. Pomoże Ministerstwo Obrony Narodowej

2023-04-04, 13:39 Maciej Wilkowski/Redakcja

Sześć wirtualnych strzelnic ma powstać w na Kujawach i Pomorzu. Inwestycja zostanie dofinansowana z programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”.

Pozytywną ocenę otrzymały wnioski z powiatów: żnińskiego, bydgoskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego i świeckiego. Na wirtualne strzelnice dostaną z MON-u od 154 do 200 tysięcy złotych. Warunkiem jest zapewnienie przez samorządy 20 procent kosztów inwestycji.



Strzelnice powstaną w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Warunków formalnych nie spełnił wniosek gminy miasta Toruń.



Program „Strzelnica w powiecie” ma kilka celów.



– Pierwszy cel to rozwój sportu strzeleckiego w Polsce – mówi podpułkownik Andrzej Sowa, z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. – Kolejny to zwiększenie dostępności do szkolenia strzeleckiego dla części społeczeństwa realizującego działalność taktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. Chodzi też o podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalenia prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród formacji uzbrojonych, nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.



Najwyższe dofinansowanie ma otrzymać gmina Grudziądz – to 3 miliony złotych na klasyczną strzelnicę, na której będzie można organizować, na przykład, szkolenia ze strzelania z pistoletów, czy broni maszynowej. Miałaby ona powstać na terenie starej strzelnicy w Wielkich Lniskach.



Czy powstanie? Tego na razie nie wiadomo. W rozmowie z PR PiK wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz powiedział, że chciałby postarać się o dodatkowe środki, bo spełnienie warunków zawartych w konkursowych założeniach będzie dużo droższe niż 20 procent, jakie ma zapewnić gmina. Dodatkowo, wójt chciałby także rozmawiać o zasadach, na jakich miałaby w przyszłości funkcjonować taka strzelnic.



Program „Strzelnica w powiecie” jest organizowany od 2018 r., początkowo zakładał budowę klasycznych strzelnic w terenie, od 2021 r. umożliwia także dofinansowanie budowy strzelnic wirtualnych i pneumatycznych.



Już wiadomo, o czym mówił niedawno wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, że za niecały miesiąc ogłoszony będzie kolejny nabór dla następnych samorządów, które będą chciały mieć u siebie strzelnicę.



Aktualnie w naszym regionie są trzy wirtualne strzelnice, których powstanie dofinansowało MON: w Kruszwicy, Kościelcu i Grudziądzu.