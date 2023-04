Tomasz Latos: O „Zielony Ład" niech Donald Tusk zapyta swoich kolegów z opozycji [Rozmowa Dnia]

2023-04-04, 10:25 Redakcja

Gościem Rozmowy Dnia Polskiego radia PiK był poseł Tomasz Latos (Prawo i Sprawiedliwość). A wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. wizyta Donalda Tuska w Chełmnie, sprawa ataków na Jana Pawła II i Krajowa Sieć Onkologiczna.

Michał Jędryka: Zacznę od wizyty Donalda Tuska, byłego premiera i lidera Platformy Obywatelskiej w naszym regionie. Odwiedził Chełmno i mówił tam, m.in. o samochodach spalinowych, konkretnie, że wyborcy powinni mieć pretensje do Prawa i Sprawiedliwości o to, że odchodzimy od samochodów spalinowych, że będziemy mieli tylko samochody zeroemisyjne, bo to właśnie minister Moskwa podpisała dokument w Glasgow, który miał przyspieszyć odejście od samochodów spalinowych. Panie pośle, ja już się gubię. Kto chce „Zielonego Ładu", a kto go nie chce?



Tomasz Latos: No naprawdę trzeba mieć niezły tupet, żeby wprowadzić tego typu rozwiązania. Zresztą powiedzmy to jasno, bo pewnie nie wszyscy nadal to kojarzą i w to nie wierzą. Opozycja w Polsce jest w koalicji z Brukselą, z Unią Europejską. Ta nasza totalna opozycja jest w opcjach rządzących w Brukseli, i to ich powinien Donald Tusk zapytać – zresztą sam do niedawna pełnił ważne funkcje w Brukseli – jak to się dzieje, skąd ten „Zielony Ład", i dlaczego w takim kształcie, skąd tego typu pomysły, chociażby odejście od samochodów spalinowych, ale też wiele innych rozwiązań. To jest taka typowa zagrywka: oskarżyć kogoś o coś, a później nich się tłumaczy. Spójrzmy, jak sprawa wygląda naprawdę, a naprawdę wygląda w ten sposób, że to Platforma Obywatelska, Donald Tusk, współrządząc poprzez swoich europosłów w Brukseli ma wpływ na tego typu niewydarzone pomysły.



Jeszcze o jedną rzecz zapytam, jeśli chodzi byłego premiera, mianowicie powiedział również w Chełmnie, że nikt nie powinien ani z prawa, ani z lewa robić z Jana Pawła II figury politycznej, którą przedstawia się w zależności od interesów. I właściwie można by się pod tym podpisać, tylko że dodał jeszcze, że władza nie powinna wykorzystywać Jana Pawła II. Pan jest przedstawicielem formacji rządzącej. Czy pan się poczuwa do takiego wykorzystywania?



Oczywiście, że nikt nie chce wykorzystywać. Każdy powinien mieć, w moim przekonaniu, wielki szacunek dla tej wybitnej, może najwybitniejszej postaci w historii Polski, dla Świętego Jana Pawła II, natomiast powiedzmy to sobie raz jeszcze: kto w ogóle tę historię wywołał. Przecież gdy minie może kolejnych tygodni, ludzie o tym nie będą pamiętać, na co liczy Donald Tusk. Te różnego rodzaju kłamliwe, czy książka, czy reportaże, wywołały publiczną dyskusję. Ludzie, obywatele poczuli się urażeni, poczuli się w obowiązku bronić dobrego imienia Jana Pawła II. Dodajmy, że w kontrze do różnego rodzaju insynuacji, takich czy innych dziennikarskich, pojawiło się nie tylko inne opracowania dziennikarskie, chociażby dziennikarzy Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim analizy i przedstawienie badań, które przeprowadzili naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej, ludzie z tytułami naukowymi, którzy się tymi sprawami zajmują. I tutaj ocena była jednoznaczna, że dokonano swego rodzaju manipulacji i przemilczeń. Święty Jan Paweł II nie tylko podejmował działania. Jak tylko miał wiedzę, to podejmował działanie niezwłocznie, ale w ogóle, właściwie od czasu jego pontyfikatu głośno mówiono o tego rodzaju przestępstwach, o tego rodzaju grzechu. Jan Paweł II to jasno napiętnował, i Jan Paweł II rozpoczął pewien ruch oczyszczania kościoła z pewnego rodzaju nieprawidłowości, ale także z przestępstw (...).



