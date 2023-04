„Poważne państwo” – motto spotkania Zjednoczonej Prawicy z wyborcami w Toruniu

2023-04-03, 21:00 Michał Zaręba/Redakcja

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali spotkanie z sympatykami. Z ewentualnymi wyborcami rozmawiali Krzysztof Szczucki i Kosma Złotowski.

– Trasie tego spotkania towarzyszy motto „Poważne państwo”. To jest sformułowanie, którego używał Lech Kaczyński, mówiąc o swoim marzeniu, jak powinna wyglądać Polska i do czego powinna dążyć, być traktowana w Europie i na świecie właśnie jako poważne państwo. Chcę opowiedzieć mieszkańcom Torunia, którzy są tu obecni, dlaczego Polska dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy staje się państwem poważnym – mówił Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji.



Wspomniał również o tematach, które zostały poruszone podczas spotkania. – Przede wszystkim, kiedy mówimy o poważnym państwie, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie i obronności. Odtwarzamy likwidowane jednostki wojskowe, w planie obrony naszej ojczyzny nie zakładamy obrony na Wiśle czy na zachodniej granicy, tylko obronę każdego centymetra kwadratowego o powierzchni Polski. Kupujemy sprzęt zbrojeniowy, rozwijamy ten przemysł w Polsce. Drugi pion to oczywiście wsparcie socjalne, o tym zawsze trzeba przypominać. Zaczynając od znanego przez wszystkich programu 500 Plus, ale też wsparcia dla seniorów. W końcu ostatnie programy mieszkaniowe, zwłaszcza program kredyt 2% adresowany do ludzi do 45 roku życia.



– Spotkanie jest bardzo istotne, dlatego, że tu nie chodzi o to, żeby opowiadać, co się dzieje. Tylko rozmawiać, słuchać różnych opinii, czasami również krytycznych. To ma być dialog z wyborcami i ludźmi, żeby zobaczyć i posłuchać, jakie są propozycje wyborców. Z każdego takiego spotkania powstają notatki, te są przesyłane do tych, którzy będą pracować nad propozycją, którą przedstawimy prawdopodobnie w czerwcu – dodał Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.



Jak powiedział Krzysztof Szczucki, takie spotkania już odbywają się w całej Polsce i będzie ich więcej także w województwie kujawsko-pomorskim. Mieszkańcy mają być na bieżąco informowani o terminach wydarzeń.