Ciało mężczyzny znaleziono przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie! Służby badają sprawę

2023-04-03, 18:00 Maciej Wilkowski/Redakcja

Na miejscu pracują między innym strażacy i policjanci pod nadzorem prokuratora. Zwłoki odnalazła kobieta, która była członkiem rodziny zmarłego.

– Około 16:40 do stanowiska kierowania wysłana została karta zdarzenia z informacją, że na jeziorze Frydek znajdują się zwłoki znalezione przez kobietę. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej i zabezpieczają miejsce zdarzenia – powiedział brygadier Cezary Maćczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie.



Na miejscu są też policjanci, którzy pod nadzorem prokuratury wyjaśniać będą okoliczności śmierci 60-letniego mężczyzny.



– Na chwilę obecną na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że jest to 60-letni mieszkaniec Wąbrzeźna, który wczoraj wyszedł ze swojego mieszkania. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Mogę potwierdzić, że zgłoszenie wpłynęło od kobiety, członka rodziny tego mężczyzny. Poruszając się promenadą, znalazła mężczyznę w jeziorze – dodał aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.