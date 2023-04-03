Welconomy Forum, склад продуктів харчування та заклад для дітей у Сіпіорах

2023-04-03, 12:35 Redakcja

Ювілейний з'їзд Welconomy Forum у Торуні. Новий склад продуктів харчування для нужденних біля Бидгощі.

Це один із найбільших економічних конгресів у Польщі. У Торуні розпочався 30-й з'їзд Welconomy Forum. У дводенному заході беруть участь представники влади та місцевого самоврядування, експерти, науковці, політики та підприємці. Загалом відбудеться 20 дискусійних панелей, присвячених європейським фондам, енергетичній трансформації, кібербезпеці та штучному інтелекту. Також обговорюватимуться теми, що стосуються ситуації на ринку зброї в умовах війни в Україні. Організатор Форуму – Асоціація «Інтеграція та співробітництво».



У Яружино біля Бидгощі відкрито склад Карітасу Бидгоської Дієцезії вартістю 5 млн злотих. У ньому зберігатимуться продукти для людей у потребі. Майже на 700 квадратних метрах розташовані холодильна та морозильна камера для зберігання продуктів при температурі до мінус 30 градусів. З квітня організація почне приймати продукти ЄС від Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим. Його бенефіціарами є 10 000 <10000> осіб Бидгоської Дієцезії. Наразі допомогу отримують і українці.



У Сіпіорах під Кцинею збудують дитячий заклад для 14 дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей заклад буде третім у своєму роді в Наклоському повіті та другим у гміні Кциня. Початкову школу в Сіпіорах ліквідували у 2021 році через недостатню кількість дітей для навчання. Тепер давня школа знову служитиме наймолодшим.