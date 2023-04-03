Welconomy Forum, склад продуктів харчування та заклад для дітей у Сіпіорах

2023-04-03, 12:35  Redakcja
Будівництво продовольчого складу для Карітасу Бидгощської єпархії в Яружино коштувало понад 5 мільйонів злотих / фото. Архіви

Ювілейний з'їзд Welconomy Forum у Торуні. Новий склад продуктів харчування для нужденних біля Бидгощі.

Це один із найбільших економічних конгресів у Польщі. У Торуні розпочався 30-й з'їзд Welconomy Forum. У дводенному заході беруть участь представники влади та місцевого самоврядування, експерти, науковці, політики та підприємці. Загалом відбудеться 20 дискусійних панелей, присвячених європейським фондам, енергетичній трансформації, кібербезпеці та штучному інтелекту. Також обговорюватимуться теми, що стосуються ситуації на ринку зброї в умовах війни в Україні. Організатор Форуму – Асоціація «Інтеграція та співробітництво».

У Яружино біля Бидгощі відкрито склад Карітасу Бидгоської Дієцезії вартістю 5 млн злотих. У ньому зберігатимуться продукти для людей у потребі. Майже на 700 квадратних метрах розташовані холодильна та морозильна камера для зберігання продуктів при температурі до мінус 30 градусів. З квітня організація почне приймати продукти ЄС від Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим. Його бенефіціарами є 10 000 <10000> осіб Бидгоської Дієцезії. Наразі допомогу отримують і українці.

У Сіпіорах під Кцинею збудують дитячий заклад для 14 дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей заклад буде третім у своєму роді в Наклоському повіті та другим у гміні Кциня. Початкову школу в Сіпіорах ліквідували у 2021 році через недостатню кількість дітей для навчання. Тепер давня школа знову служитиме наймолодшим.

Region

Mieszkania na wynajem we Włocławku. Rozpoczęła się budowa i nabór chętnych

Mieszkania na wynajem we Włocławku. Rozpoczęła się budowa i nabór chętnych

2023-04-03, 13:47
Donald Tusk w Chełmnie. PO inauguruje cykl TuJestPrzyszłość w regionie [harmonogram]

Donald Tusk w Chełmnie. PO inauguruje cykl #TuJestPrzyszłość w regionie [harmonogram]

2023-04-03, 12:00
Marsz dla św. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Każdy ma swoje Westerplatte [wideo, zdjęcia]

Marsz dla św. Jana Pawła II w Bydgoszczy. „Każdy ma swoje Westerplatte” [wideo, zdjęcia]

2023-04-03, 08:35
Wymarzona niedziela psów z toruńskiego schroniska Spacer za spacerem

Wymarzona niedziela psów z toruńskiego schroniska! Spacer za spacerem!

2023-04-03, 08:00
Płynie od Bugu do Odry, bo kocha rzeki. Zrobił przystanek w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Płynie od Bugu do Odry, bo kocha rzeki. Zrobił przystanek w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2023-04-03, 07:16
Kujawsko-pomorskie: wiosna z przymrozkami. Noc i ranek będą bardzo zimne

Kujawsko-pomorskie: wiosna z przymrozkami. Noc i ranek będą bardzo zimne

2023-04-02, 22:18
Misterium Męki Pańskiej w bydgoskiej Dolinie Śmierci. Widowisko, które zostaje w sercu [film z drona, zdjęcia]

Misterium Męki Pańskiej w bydgoskiej Dolinie Śmierci. Widowisko, które zostaje w sercu [film z drona, zdjęcia]

2023-04-02, 20:31
Autyzm nie wyklucza Bydgoski przemarsz, pt. Wszyscy jesteśmy kosmitami [wideo, zdjęcia]

Autyzm nie wyklucza! Bydgoski przemarsz, pt. „Wszyscy jesteśmy kosmitami" [wideo, zdjęcia]

2023-04-02, 20:00
Narodowy Marsz Papieski w rocznicę śmierci Jana Pawła II i w jego obronie [zdjęcia]

Narodowy Marsz Papieski w rocznicę śmierci Jana Pawła II i w jego obronie [zdjęcia]

2023-04-02, 18:00

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930